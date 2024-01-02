Жертвы для красоты: проблемы с которыми можно столкнуться после коррекции губ

Многие корректируют линию губ, чтобы добиться желаемого эффекта. Это косметологическая операция не считается сложной. Но также многие оказываются не готовы к проблемам после коррекции.

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Сегодня девушки часто стремятся увеличить губы, и скорректировать линию, так чтобы она выглядела более симметрично и привлекательно. Но это простая процедура хоть и является таковой, но может иметь последствия о которых многие не догадываются. Поэтому нужно знать заранее, с чем придется столкнуться после коррекции губ. Об этом пишет Centerplast.

Улучшение формы, пропорций, контуров, объема или кожи вокруг губ требует большего, чем просто освоение такого метода лечения, как инъекции в губы. Выбор индивидуально наилучшего метода лечения должен основываться не на возможностях врача, а на потребностях пациента.

Только опытный врач также может быстро выявить и устранить возможные побочные эффекты. Для лечения можно использовать только одобренные и сертифицированные продукты безопасного происхождения, при этом необходимо соблюдать правила гигиены. Кроме того, важно точное знание анатомии. Игнорирование естественных пропорций быстро приводит к неестественному результату.

Отечность

Самая распространенная возникающая проблема. Отеки появляются по той причине, что в ткани попадает инородное вещество. Обычно отеки сохраняются в течение 2-3 дней, затем все приходит в норму. Если отеки не проходят, а становятся больше и возникает зуд, то нужно обратиться за помощью. Это может быть аллергия, или начало воспалительного процесса.

Шишки

Образуются шарики и шишечки под кожей по двум причинам. Первая – это скопление коллагена. Такие шарики могут быть визуально незаметны, но женщина будет испытывать постоянный визуальный дискомфорт. Чаще они проходят.

Вторая – это неправильное распределение филлера. Комочки геля просто соединяются, что не только неприятно, но и искажает форму губ. Если такие шарики долго не рассасываются, они могут превратиться в плотные гранулемы, удалить которые возможно только путем хирургического вмешательства.

Изменение оттенка

Губы могут приобрести синий оттенок, если филлер введен на недостаточную глубину. Дефект исправляется только одним способом: выведением филлера.

Герпес

Если у вас уже был герпес, то он может возникнуть сразу после коррекции. Поэтому рекомендуется за неделю перед процедурой провести курс противовирусными препаратами.

Синяки

Синяки проявляются из-за того, что повреждаются сосуды и ткани. Также это происходит при сжатии. Обычно через неделю все проходит, и губы приобретают естественный цвет.

Как подготовиться к коррекции губ?

Сведите к минимуму употребление никотина и алкоголя.

Во время беременности и лактации следует избегать лечения филлерами и гиалуроновой кислотой.

Препараты, разжижающие кровь, необходимо отменить за 10 дней до начала лечения (после консультации с врачом).

Прием витаминных препаратов (А, Е) и пищевых добавок (жирные кислоты омега-3, препараты зверобоя и др.) необходимо прекратить не менее чем за четыре недели до операции.

Держите кубики льда или охлаждающие подушечки под рукой на день лечения дома. Таким образом, вернувшись домой, вы сможете охладить кожу после инъекции.

Что нужно помнить после операции на губах?

В течение двух-трех дней верхняя часть тела в положении лежа должна быть приподнята примерно на 30 градусов. Это правило действует и во время сна. Кроме того, частое охлаждение губ способствует снятию отеков и заживлению ран.

Принимать душ разрешено с 1-го дня после процедуры, непосредственно перед приемом для обработки ран.

Разговоры следует свести к минимуму в первые 48 часов.

В первые пять дней следует избегать жевательной резинки и твердой пищи.

Любые кожные швы, которые могли быть наложены, снимаются примерно через 5-6 дней после процедуры.

Примерно через одну, а лучше две недели вы можете вернуться к работе. При увеличении губ VY отек, скованность и потеря чувствительности могут повлиять на питье и речь в первую неделю. Отек и потеря чувствительности обычно исчезают через три-шесть месяцев.

Наклоны, подъем тяжестей, плавание, сауну и занятия спортом следует избегать в течение двух недель, а возможно и дольше, если отек все еще сохраняется.

Следует избегать чрезмерного УФ-излучения (загара/солярия) в течение как минимум 3 месяцев.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.