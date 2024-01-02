Диетический салат с куриным филе, свежими овощами и зеленью: простой рецепт
Салат с куриным мясом легко адаптировать под любые диетические предпочтения, заменяя или исключая некоторые ингредиенты. Свежие овощи делают блюдо не только вкусным, но и полезным.
Диетический салат с куриным филе — идеальный выбор для легкого обеда или ужина. Питательные и низкокалорийные ингредиенты делают его прекрасным вариантом для тех, кто следит за фигурой или придерживается здорового питания, пишет 24tv.
Салат с куриным филе, свежими овощами и зеленью обладает не только приятным вкусом, но и ярким видом, что делает его прекрасным выбором для ежедневного рациона.
Ингредиенты
Для приготовления легкого салата понадобятся такие продукты:
- куриное филе (отварное) — 200 г;
- свежие огурцы — 2 штуки;
- помидоры — 2 штуки;
- листья салата (любой на выбор) — 100 г;
- лимонный сок — 2 столовые ложки;
- оливковое масло (для диетического варианта можно исключить) — 1 столовая ложка;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) для декорирования.
Приготовление
Шаг 1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками или полосками. Огурцы и помидоры вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.
Шаг 2. Салатные листья промойте, обсушите и порвите на удобные для еды куски.
Шаг 3. Для заправки смешайте лимонный сок с оливковым маслом (при желании). По вкусу добавьте соль и перец.
Шаг 4. В большой салатнице уложите ингредиенты слоями: сначала салат, затем овощи, слои куриного филе. Повторите слои при необходимости.
Шаг 5. Перед подачей полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Шаг 6. Украсьте готовый салат свежей зеленью.
Также вы можете приготовить салат с яблоками, сельдереем и грецкими орехами, который отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами.