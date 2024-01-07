Витаминный смузи с ягодами, бананом и шпинатом: вкусно и полезно

Смузи является прекрасным источником витаминов и антиоксидантов. Он легко адаптируется к вашим предпочтениям: можно использовать любые ягоды или добавить другие фрукты по вашему вкусу.

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Диетический смузи идеально подходит для здорового начала дня или в качестве питательного перекуса. Сочетание свежих ягод, банана и шпината обеспечивает баланс вкуса и питательности, делая его идеальным выбором для поддержания здоровья и энергии, пишет Learning.

Этот смузи не только полезен, но и обладает ярким вкусом и цветом, что делает его отличным вариантом для поддержания диеты и здорового образа жизни.

Ингредиенты

Для приготовления витаминного смузи понадобятся следующие продукты:

свежие или замороженные ягоды (клубника, малина, черника) — 1 стакан;

спелый банан — 1 штука;

свежий шпинат — 1 горсть;

натуральный йогурт или альтернатива на растительной основе — 1/2 стакана;

мед или агава (по желанию) — 1 чайная ложка;

вода или растительное молоко (например, миндальное) — по необходимости для консистенции.

Приготовление

Шаг 1. Ягоды, если они замороженные, немного разморозьте. Банан очистите и нарежьте на кусочки.

Шаг 2. Шпинат тщательно промойте под проточной водой.

Шаг 3. В блендер поместите ягоды, банан, шпинат и йогурт. Добавьте мед или агаву для сладости по вкусу.

Шаг 4. Взбейте все ингредиенты до однородной консистенции. При необходимости добавьте немного воды или растительного молока, чтобы достичь желаемой консистенции смузи.

Шаг 5. Готовый напиток перелейте в стакан и украсьте свежими ягодами или мятой.

Также вы можете приготовить салат с яблоками, сельдереем и грецкими орехами, который отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами, добавляя легкости и свежести новогоднему меню.