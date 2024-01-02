Вампирские губы и морозные тени: Топ-3 тренда макияжа на январь

Хоть 2023 год и называют годом новых трендов в макияже, но 2024-й уже начинает определяться с тенденциями. Будет немного ретро и экстравагантности.

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Казалось, что 2023 год был годом, когда любительницы красоты просто пытались развлечься с макияжем. 2024 год уже наступил и эксперты красоты прогнозируют, чтоб будет популярно в первый месяц нового года. Об этом пишет Refinery29.

Возвращение синего цвета

Синие тени для век уже имеют культовый статус, и в 2024 году они никуда не денутся. "Самая крутая особенность синего цвета в том, что я никогда не видела его ни на ком, на ком бы он смотрелся не очень хорошо", — говорит известный визажист Донни Дэви.

Голубые тени

Можно выбрать любые оттенки: от более теплого оттенка синего до шероховатого темно-синего и ледяного голубого. Если яркие цвета вас еще немного пугают, начините с легкими и мерцающими, полупрозрачными тенями, а потом попробуйте матовые тени и подводку. Кобальтово-синяя подводка для глаз — это прекрасная альтернатива черному или коричневому цвету.

Морозные губы и веки

Начало 2000-х было ледяным, пряным и слишком дорогим – и макияж отвечал этому тренду. Матовые пастельные тени для век и ледяные губы снова вернутся в 2024 году, но в современной интерпретации. Ушли в прошлое пудровые, неоднородные тени для век начала нулевых. Мы перешли к жидко-пудровым формулам и стикам для век.

Морозный макияж

Сочетайте их с блестящим, мерцающим (но не мрачным) блеском для губ, или с идеальным блеском для губ в стиле 90-х

Вампирские губы

Вампирский макияж — идеальный гибрид темного, гламурного и дымчатого, и в этом сезоне он доминировал на модных подиумах. Если вы слышите "монохроматический макияж" и думаете о нейтральных и бежевых тонах, тенденция макияжа в вампирском стиле переворачивает эту концепцию с ног на голову, используя вместо этого темные, насыщенные красные и черные тени для век.

Вампирский макияж

Есть что-то драматичное и жуткое в сочетании дымчато-черных теней для век с матовыми губами цвета клюквы или сливы.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как сделать макияж за две минуты.