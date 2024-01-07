Без кастрюли и кипятка: женщина поделилась способом приготовления яиц-пашот (видео)

Многим пользователям понравился такой метод приготовления яиц, другие назвали его опасным и травматичным.

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Женщина поделилась своим альтернативным методом приготовления "идеальных" яиц-пашот менее чем за одну минуту. Вам даже не понадобится кастрюля или кипяток, чтобы попробовать это самостоятельно, пишет Мirror.

По словам дизайнера ювелирных украшений Даны Гордон, ее мама нашла новую и простую формулу приготовления вкусных яиц. В видеоклипе, опубликованном в социальной сети TikTok, можно увидеть, как мать Даны готовит яйцо-пашот всего за несколько секунд, даже не добавляя ни капельки кипятка. Теперь этот метод является ее "любимым приемом.

В клипе, опубликованном под именем пользователя @danarebeccadesigns, можно увидеть, как женщина разбивает яйцо в небольшую миску из термостойкого стекла, а затем добавляет немного воды и ставит миску в микроволновую печь на 44 секунды.

Вынув миску из микроволновой печи и осторожно переложив яйцо на тарелку, чтобы Дана попробовала его, мама Даны сказала: "Вот оно, идеальное яйцо-пашот". Попробовав, Дана одобрительно воскликнула: "Хорошо!"

Один из впечатленных подписчиков написал: "Попробовал после просмотра, получилось великолепно! Быстро и легко. Спасибо и вам". Другой прокомментировал: "Мы готовим их таким образом все время с тех пор, как увидели это на прошлой неделе в другом видео в TikTok".

Другие последователи, однако, не были в восторге от такого приготовления яиц и рассказывали истории о взрывающихся яйцах и "ужасном беспорядке", оставленном в микроволновых печах.

Некоторые назвали этот метод опасным, потому что он может привести к травмам.

Напомним, 2 января сообщалось, что во Франции приготовили пиццу с 1001 сортом сыра. Чтобы добиться результата, повара нарезали по двухграммовому кубику каждого сыра и добавляли их поверх основы пиццы.