Тест Сонди: выберите картинку и определите, имеете ли вы психологические отклонения

Около 90 лет назад известный венгерский психиатр Леопольд Сонди разработал уникальный психологический тест с помощью которого как специалисты, так и каждый лично, может определить, имеет ли человек психологические отклонения.

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Основой теста стал портретный выбор, который помогает определить человеческие эмоции при взаимодействии с тем или иным типом людей по визуальному образу, пишет zyttia.org.

Тест не имеет никаких сложных или неприятных вопросов, его задача связана лишь с изображением на котором размещены портреты восьми разных людей с разными чертами лица.

Посмотрите на картинку и выберите, какой портрет человека вызывает у вас неприятные ощущения или отвращение?

Тест Сонди Фото: https://zyttia.org/

По мнению разработчика теста, выбор человека падает на его проекцию. Ниже указано толкование каждого портрета, который изображен на картинке.

Портрет 1 — садист

Как объяснял психиатр Леопольд Сонди, люди, которые выбрали портрет под номером 1, вероятнее всего, еще в детстве стали жертвой самого себя. С самого детства эти лица подавляли в себе свои же желания — управлять, доминировать, быть лидером, иметь привычки, которые не нравятся другим.

Это дало свои последствия на будущее. Нельзя сказать, что лица, выбравшие первый портрет имеют негативные или агрессивные проявления к другим людям. Чаще всего эти персоны всегда готовы прийти на помощь, если их об этом попросят.

Часто с этими людьми имеют проблемы руководители, ведь они плохо поддаются управлению. Нередко, когда они не хотят чем-то заниматься, они спокойно могут опоздать на работу, или явно демонстрировать, что им не нравится поставленная задача.

Если у них возникают трудности, или проблемы с врагами, чаще всего они игнорируют их, из-за чего часто сталкиваются с вызовами.

Портрет 2 — эпилептик

Это мирные и добрые люди, при контакте с которыми кажется, что они очень ответственные и умеют контролировать себя. Эти люди коммуникабельны, легко заводят разговор, знакомятся. Они никогда не изменят своему выбору, ведь чаще всего он категоричен и уверен.

Портрет 3 — кататоник

Лица, которые выбрали этот портрет имеют характерные черты психического расстройства. Вы негативно и категорично относитесь к любым изменениям. Чаще всего они вызывают у вас негатив, подозрение и придают жить.

Они боятся всего и всех, не доверяют другим, сложно переносят перемены в жизни, плохо приспосабливаются к новому. Из-за этого они также боятся потерять самоконтроль и поддаться влиянию других.

Портрет 4 — шизофреник

Лица, выбравшие портрет 4, чаще всего замкнутые в себе люди, которые пытаются производить впечатление общительного человека. Вы редко заводите настоящие и искренние отношения, преимущественно это поверхностное общение без лишних эмоций. Вы спокойно можете быть без общения и не испытывать потребности в других людях.

Портрет 5 — истерик

Если вы выбрали портрет именно этой женщины, то вы человек, который скрывает в себе желание привлекать внимание и самоутверждаться.

Часто люди считают вас скромными, застенчивыми и тихими, но на самом деле вы любите привлекать внимание. Для вас важно хорошо выглядеть, быть привлекательным. Чаще всего, люди, выбравшие портрет 5, склонны к необычным увлечениям, а иногда даже к работе.

Портрет 6 — депрессивный человек

Если вы выбрали портрет 6 значит вы уверенный в себе человек, который с радостью согласится на любые перемены, приключения, эмоции. Чаще это беззаботные люди.

Так же как легко эти люди соглашаются на приключения, они могут резко ухватить меланхоличные чувства, стать грустными и загадочными. Иногда вы можете вызвать подозрение у других, ведь замыкаетесь в себе, чтобы подавить в себе проявления депрессии, к которой вы очень склонны.

Портрет 7 — маньяк

Это люди, которые привыкли всегда и во всем контролировать себя, быть сдержанными и рассудительными. Лица, выбравшие портрет 7 не любят шумных вечеринок, конфликтные или провокационные события, а также стараются избегать шумных компании.

Портрет 8 — диссоциативное расстройство личности

Это личности, которые в определенной степени имеют раздвоение личности. Они сложно делаются выбор, всегда борются с собой. Нередко у таких людей есть множество сценариев и взглядов на одну и ту же ситуацию.

Чаще всего начало этому идет еще с детства. Вероятнее всего, вы имели проблемы с самоопределением, что потянули за собой во взрослую жизнь. Мужчины чаще всего пытается изображать из себя мачо, а женщины — всячески демонстрируют свою сексуальность.

Напомним, ранее мы писали о 10 привычках высокопродуктивных людей, которые помогут достичь успеха .

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.