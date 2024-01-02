Как удалить с одежды старые жирные пятна: лайфхак, который передают из поколения в поколение

Жирные пятна на одежде — это проблема всех времен. Конечно с ней сталкиваются чаще всего женщины — будь то пятна на их одежде, которые возникли на кухне, или ребенок заляпался, когда ел, ну, или муж. Каждое это пятно падает на женские плечи.

Related video

Чтобы спасти домохозяек от бесполезных и безрезультатных способов удалить жирные пятна на одежде, Фокус сделал подборку действенных способы, которые бабушки и мамы передают из поколения в поколение.

Мало кто знает, но в первые минуты попадания жира на одежду, может спасти вещь от помойки — соль и сок лимона.

Да, смесь соли и лимона — это мощная и действенная сила, которая способна вывести любое пятно.

Как это работает? Необходимо смешать соль с соком лимона и нанести на место проникновения жира. Оставить до подсыхания, а затем промыть водой, или лучше отправить в стиральную машину.

Почему это работает? Сок лимона имеет отбеливающий эффект, а вот соль идеально впитывает в себя жир. Поэтому в сочетании, эти ингредиенты мощная смесь, которая действительно имеет результат в первые часы.

Еще один продукт на который никогда бы не подумал — кукурузный крахмал

В первые часы, когда вы поставили пятно на одежде, возьмите крахмал и посыпьте то место. Оставьте вещь на несколько часов, можно даже на ночь. После щеткой уберите остатки и отправьте вещь в стиральную машину.

Как это работает? Кукурузный крахмал обладает хорошим свойством впитывать жир, поэтому он идеально подходит для выведения свежих пятен от жира. А главное, это то, что всегда найдется на кухне.

Конечно не забывайте и о действии моющих средств для посуды. Именно эта жидкость в первые минуты способна полностью вывести пятно от жира.

Нужно нанести средство на пятно, намылить и оставить на определенное время. После промыть водой, а вещь постирать.

Пятно Фото: odessa-life.od.ua

Есть и универсальный способ, который должны знать все — содовый раствор и кипяченая вода.

Способ применения? Необходимо кипяченой водой залить пятно от жира, а сверху насыпать раствор соды. Ориентируйтесь на пропорцию — чайная ложка соды на чашку воды. Оставить на 20 минут. После тщательно промыть.

Как это работает? Горячая вода расширяет поры ткани в которые проникает сода. Сода обладает способностью растворять жир.

Не забывайте о вечном способе удаления пятен — уксус. Он полностью безопасен, а главное действенный.

Способ применения. На участок в который проник жир нанесите раствор чистого уксуса и оставьте на несколько минут. После тщательно промойте.

Помните, этот способ не подойдет для ярких и некачественных тканей, уксус способен разъедать, поэтому вполне возможно, что на месте образуется пятно светлого цвета.

Напомним, ранее мы писали, как спасти телефон, упавший в снег.