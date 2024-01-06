Как сделать кухонный нож острым в домашних условиях: поможет одно неожиданное средство

На кухне нет ничего более раздражающего, чем тупые ножи, которые скользят по доске, рвут и давят продукты, вместо того, чтобы аккуратно их резать. Независимо от того, как часто вы используете нож на кухне, рано или поздно вопрос заточки станет актуальным.

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Нет никакой разницы между тупым ножом и неисправным ножом. Чтобы нарезать овощи, фрукты или мясо, необходим острый нож. Каким бы ни хорошим не был нож, время от времени его необходимо затачивать на профессиональном точильном станке. Тем не менее, есть простой способ обновить лезвие в домашних условиях и не испортить нож кустарными точилками. О том, как это сделать, рассказал сайт Sante+.

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Точить нож или править?

В чем разница между заточкой и хонингованием лезвия ножа? Эти два процесса похожи, но все же немного отличаются.

Править или хонинговать нож можно и нужно перед каждым его использованием. Этот процесс занимает всего несколько секунд и делается с помощью мусата, который профессионалы называют хонинговальной шпагой. Для хорошо заточенного ножа регулярное использование мусата позволяет надолго сохранить безупречную остроту и сохраняет лезвие.

Собственно заточка ножа удаляет часть металла с лезвия для получения новой режущей кромки. Но если выполнять ее неправильно, можно легко испортить даже самый лучший кухонный инструмент.

Если у вас хороший нож и вы регулярно его правите, заточка вам может понадобиться не чаще раза в год.

Как выправить нож, если нет мусата

Если ваш нож больше не способен легко разрезать бумажное полотенце или нежную мякоть помидора, значит, вам нужно его заточить. Но для начала попробуйте его просто выправить.

Если у вас не мусата, можно воспользоваться средством, которое наверняка есть в каждом доме – зубной пастой!

Для этого вам понадобится:

тупой нож, который вы хотите заточить;

любая зубная паста;

бумажное полотенце;

фарфоровая или керамическая миска или тарелка, на дне которой есть шершавая кромка;

соль и столовый уксус.

Чтобы выправить нож сделайте следующее:

На обе стороны чистого ножа нанесите немного зубной пасты. Затем протрите лезвие зубной пастой, используя бумажное полотенце. Будьте осторожны, чтобы не порезать пальцы, не прикладывайте больших усилий. Переверните керамическую тарелку вверх дном. Смешайте по одной чайной ложке соли и уксуса и нанесите эту смесь на шершавую кромку тарелки. Это сделает заточку лезвия более эффективной. Проведите несколько раз лезвие ножа по шершавой кромке тарелки в одном направлении под углом примерно 20 градусов. Не водите нож туда и обратно, это сведет на нет ваши усилия. Повторите ту же операцию с другой стороны, чтобы выправить обе стороны лезвия. Промойте нож в чистой холодной воде без использования моющих средств. Никогда не мойте ножи горячей водой, это сокращает срок их эффективной эксплуатации.

Обратите внимание, что каждый используемый ингредиент способствует успеху этого метода. Поэтому следуйте ему в точности, чтобы получить идеальный результат и безупречно острый нож.

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