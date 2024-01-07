Диетический салат со свеклой, орехами и козьим сыром: полезно и недорого

Блюдо сочетает в себе полезные свойства свеклы и орехов, обеспечивая богатый вкус и питательные вещества. Салат идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.

Related video

Диетический салат со свеклой — идеальный выбор легкой закуски. Сочетание вкусного овоща, хрустящих орехов и свежей зелени делает его отличным вариантом для диетического меню, пишет "Сегодня".

Этот салат обладает не только превосходным вкусом, но и ярким видом, что делает его прекрасным выбором для легкого обеда или ужина.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся такие продукты:

свекла (отварная или запеченная) — 2 штуки;

грецкие орехи — 1/2 стакана;

зеленый салат (по выбору) — 100 г;

козий сыр или фета — 50 г;

сок лимона — 2 столовые ложки;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) для декорирования.

Приготовление

Шаг 1. Свеклу нарежьте тонкими ломтиками или кубиками. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде для добавления аромата.

Шаг 2. Салатные листья промойте, обсушите и порвите на удобные для еды куски.

Шаг 3. Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком. Добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 4. В большой салатнице смешайте свеклу, салатные листья, орехи и крошеный сыр.

Шаг 5. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Украсьте готовый салат свежей зеленью.

Ранее Фокус публиковал рецепт канапе с сыром и вялеными томатами. Они не только вкусные, но и очень красиво смотрятся.