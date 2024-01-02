После праздников: как легко и эффективно вернуться к работе
После длительного отсутствия на работе трудно адаптироваться к процессу. Приводим несколько советов, как можно облегчить этот процесс.
После праздников или отпуска бывает трудно вернуться к выполнению рабочих обязанностей. О способах адаптации пишет Manulife.
Работа может принести пользу вашему общему здоровью, обеспечивая структуру и рутину, социальное взаимодействие и чувство выполненного долга. Возвращение к работе после длительного отсутствия часто требует периода адаптации.Важно
Полезные советы
Четко понимайте план возвращения к работе. Какие часы? За какие рабочие задачи вы отвечаете? С кем вам нужно общаться? Будьте активным участником процесса и планирования своего возвращения на работу.
Если вас не было в течение длительного периода времени, возможно, будет полезно поговорить со своим руководителем о любом обучении, которое может потребоваться для эффективного выполнения ваших рабочих задач. Знайте, куда обратиться, если у вас возникнут вопросы или сомнения.
Установите здоровый режим сна.
График работы — постепенное возвращение к работе, гибкое время для посещения встреч, баланс между работой и жизнью, нестандартные перерывы в течение рабочего дня.
Обязанности — изменение рабочих задач, устранение несущественных задач при возвращении к работе, предоставление дополнительного времени для выполнения задач.
Изменение рабочей среды — освещение, шум или другие отвлекающие факторы. Старайтесь обустроить свое рабочее место так, чтобы вам было комфортно и приятно работать. Возможно, поставьте рамку с фото ваших близких или повесьте плакат с любимой группой.
Что делать в первый день возвращения?
Просмотрите план возвращения к работе вместе со своим руководителем, чтобы убедиться, что вы двое его понимаете, в частности то, как вы будете оценивать успех и решать проблемы.
Обсудите такие вещи, как рабочая нагрузка, должностные обязанности и производительность.
Попробуйте вернуться к привычному режиму работы.
Если существуют факторы на рабочем месте, которые вызывают проблемы, заблаговременно решайте их вместе со своим руководителем и вместе найдите решение.
Итак, ключевые моменты:
Планирование
Попробуйте заранее определить задачи и цели на первую неделю после отпуска. Это поможет вам сосредоточиться на конкретных задачах и сохранить производительность.
Постепенное возвращение
Не перетруждайте себя в первый рабочий день. Постепенно набирайте обороты, распределяя рабочие задачи на несколько дней.
Просмотр почты и заданий
Начните, например, с просмотра электронной почты и списка задач. Убедитесь, что вы в курсе самых важных событий и задач.
Обновление знаний
Просмотрите последние новости и изменения в сфере вашей работы. Проверьте, есть ли новые проекты или инициативы.
Создание расписания
Распределите свое время, создав рабочее расписание. Определите приоритеты и время для важных задач.
Общение с коллегами
Поговорите с коллегами, узнайте о последних событиях в коллективе. Важно устанавливать контакты и восстанавливать взаимодействие.
Подготовка заранее
Если возможно, подготовьте определенные вещи или материалы перед праздниками, чтобы облегчить возвращение на работу.
Сохранение разнообразия
Попробуйте включить разнообразные задачи в свою рабочую деятельность, чтобы избежать ощущения рутины.
Оздоровительные перерывы
Обеспечьте себе короткие перерывы для отдыха и обновления энергии во время рабочего дня.
Позитивный настрой
Попробуйте смотреть на работу позитивно и рассматривать новый год как возможность для новых достижений.
Напомним, как правильно принимать душ.
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