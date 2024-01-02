Модное хобби: каким видом рукоделия заняться в 2024 году

Создание одежды, украшений, игрушек, мебели своими руками – лучший способ "переключить" мозги и успокоиться. Такое творчество не только терапевтично, но и весьма практично.

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Хобби – способ не только предаться любимому занятию и что-то создать своими руками, но и прекрасная терапия для тех, кто хочет отвлечься от плохих мыслей и перенаправить свою энергию. Если у вас нет никакого хобби, а душа просит, всегда есть время научиться чему-то. В своем блоге писательница и эксперт по домоводству Марта Стюарт назвала девять хобби, которые набирают популярность в новом году. Возможно, что-то из этого приглянется и вам.

Валяние из шерсти

Если вас привлекают очаровательные безделушки, валяние может стать для вас подходящим занятием в новом году — и все, что нужно, — это три материала: шерсть, игла с зазубринами и поверхность для валяния (чтобы не потыкать пальцы). Процесс формирования из шерсти трехмерных объектов, например, животных, цветов или других фигур, сейчас активно популяризируется в соцсетях.

"Поначалу вы можете опасаться тыкать иголкой в шерсть, но не отрицайте, насколько это может быть приятным и лечебным", — говорит Джесси Чуи, художница в смешанной технике и владелица Crafted to Bloom.

Эпоксидная смола

Смешивание эпоксидной смолы с различными цветными пигментами используют для создания красивых узоров и текстур. Хотя это искусство существует уже много лет, недавно оно стало популяризироваться на TikTok и в настоящее время имеет более 18 миллиардов просмотров на платформе. Его используют для изготовления ювелирных изделий, подставок и украшений, а также для превращения деревянной мебели в уникальные произведения искусства.

Вышивка

Вышивка была популярна в 2023 году, а в 2024 году ожидается, что на смену придет более нишевый подход к этому ремеслу: пробойная игла. Основное отличие этой техники заключается в типе используемой иглы и текстуре, которую она создает. Что касается пробойной иглы, вы будете работать с иглой большего размера, которую держат как ручку и протыкают нить в ткань, в то время как игла остается на поверхности. С ее помощью можно создавать массу прекрасных вещей – от ковриков и рам зеркал до настенных рисунков и подставок.

Переделка или реставрация старой мебели

Учитывая растущий интерес к вторичной переработке материалов, неудивительно, что, например, перетяжка становится настоящим трендом 2024 года. Люди делятся видеороликами, на которых они находят подержанную мебель и превращают ее во что-то по-настоящему красивое.

"Я собрала все книги по текстилю в местном комиссионном магазине, потому что заметила, что люди снова делают шторы, подушки и пуфики своими руками", — говорит Бриттани Джепсен, основатель и креативный директор The House That Larsbuilt. Она также ожидает, что в новом году эстетика английского коттеджа проникнет в выбор обивочных тканей.

Рисование ракелем

Простой способ начать работать с краской — рисование ракелем.

"Это тенденция, практически не требующая предыдущего опыта: рисование ракелем — это увлекательно и доступно для каждого. Процесс очень терапевтический, а результат потрясающий", — говорит Эшли Поскин, эксперт по DIY и писатель-фрилансер.

Чтобы сделать рисунок ракелем, просто нанесите на холст точки краски разного цвета и распределите ее с помощью ракеля. Это забавная поделка для взрослых, и ее достаточно легко попробовать с детьми.

Для тех, кто не знает, ракель – это инструмент, применяемый при производстве рекламных материалов, представляет собой тонкую пластину в виде ножа или скребка/

Арт в стиле диско-шаров

Дискотека вернулась и проникла в мир искусства. Мастера начали с изготовления собственных диско-шаров и расширили свой ассортимент

Наклеивание зеркальной мозаики на обувь, скульптуры, вазоны, зеркала – это создание поделок, которые особенно хороши в долгие темные зимние дни, когда маленькие зеркала освещают вашу комнату столь необходимым светом".

Одежда своими руками

В последние годы тренд "сделай сам" стал популярной альтернативой покупке новой одежды. В 2024 году популярность этой тенденции будет только расти. царапать. В соцсетях масса мастериц демонстрируют уникальные и креативные предметы одежды, сделанные своими руками. Они оригинальные, не повторяющиеся, и такого вы точно не найдете ни в одном магазине.

Макраме

Макраме было любимым тканым искусством на протяжении веков, но его популярность снова растет благодаря платформам социальных сетей. В этом году макраме будет использоваться для изготовления настенных рисунков, корзин с фруктами, подставок, кашпо для растений, подвесной мебели и других функциональных конструкций.

Керамика

Гончарное дело уже давно стало популярным ремеслом, но оно возрождается снова. Многие молодые керамисты демонстрируют видео, ставшие вирусными. Они изготовляют все: от чаш и ваз до тарелок и чашек. Уроки гончарного мастерства можно найти в любом городе.

Ранее Фокус писал, что эксперты назвали хобби, которое поможет жить дольше.