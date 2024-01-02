6 секретов, как освободить больше места в шкафу

Сколько бы у вас не было вещей, для них все равно в шкафу будет мало места. Чтобы избегать этого, научитесь правильно организовывать пространство в своем шкафу.

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Если вам нужно больше места в шкафу, первое, что вы можете сделать — это избавиться от ненужных вещей — бесплатно и мгновенно. Но если вы уже прошли этот этап, можно воспользоваться другими советами, которые помогут вам упорядочить свою одежду и освободить больше места в своем шкафу. Об этом пишет Real Simple.

"Все, что вам сейчас не подходит, можно раздать, а все, что порвано, можно использовать на тряпки или выбросить", — говорит Шантае Дакворт, профессиональный организатор. Если же вы из тех людей, которым трудно это сделать, Бриана и Эрика Спруил, профессиональные организаторы предлагают подойти к этому процессу по-другому. "Думайте о наведении порядка, как об освобождении места для одежды, которая вам нравится, вместо того, чтобы избавляться от вещей, которые вам не нужны".

Поменяйте вешалки

Фото: Freepik

Зачем вешать тонкую шелковую блузку на толстую деревянную вешалку? Это приме нерационального использования места. Спруил предлагают использовать тонкие вешалки и крючки для вешалок. "Тонкие вешалки из пластмассы или бархата удвоят пространство вашего шкафа и сохранят вашу одежду в порядке. Крючки для вешалок позволяют повесить одну вешалку на другую, а также создают дополнительное пространство при подвешивании одинаковых предметов".

Купите органайзеры для гардероба

Органайзеры для шкафов могут существенно изменить правила в вашем шкафу. "Как и ящики, эти органайзеры позволяют хранить сложенные предметы, которые вы регулярно вешаете, включая джинсы, свитера и топы. В отличие от подвешивания вещей, использование подвесного органайзера для шкафа занимает лишь часть того же места", — говорит Шивон Альварес, эксперт по образу жизни.

Используйте каждый квадратный метр

Фото: Freepik

Возможно, вы думаете, что у вас недостаточно места в шкафу, но, скорее всего, вы не используете все имеющееся у вас пространство. Спруил предлагают изучить, как использовать каждый кусочек пространства. "Будь то крючки или плавающие полки, используйте пустое пространство на стене, чтобы повесить на крючки шляпы, ремни или украшения, или добавьте контейнеры для легких предметов, таких как шарфы, колготки или шляпы".

Учитывайте сезонность

Научитесь мыслить сезонно. В июле вам не понадобится доступ к рождественскому свитеру, а в январе легкие сарафаны. "Все сезонные вещи можно хранить в пластиковых контейнерах под кроватью или на чердаке. Обязательно промаркируйте все коробки", — говорит Дакворт.

Организатор также предлагает реорганизовать вещи, которые занимают много места в шкафу, например, пальто. "Пальто следует хранить в гардеробной, а зимние пальто можно хранить под кроватью или на вешалке на чердаке. Шкаф должен быть предназначен для одежды, которую вы носите каждый день, и если вы посмотрите на него с этой точки зрения, то это позволит вам правильно организовать пространство и найти место для всех ваших вещей".

Добавьте дополнительную стойку и полки

Фото: Freepik

Обязательно учитывайте вертикальное пространство. В зависимости от вашего гардероба и длины вашей одежды вы можете добавить дополнительную планку под свою нынешнюю. Возможно, вам придется переместить существующую штангу в шкафу немного выше, но это простой и недорогой вариант увеличить вместительность шкафа.

Если у вас много дополнительных вещей, например обуви, вы также можете добавить дополнительные полки под или над подвесной штангой. Все, что вам нужно сделать, это измерить и проявить творческий подход.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.