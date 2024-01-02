Кабачковая пицца-запеканка: рецепт блюда с летним вкусом

Чтобы пицца не ьыла слишком водянистой, необходимо отжать тертые кабачки и слить лишнюю жидкость. За 10 минут до конца выпекания запеканку нужно посыпать сыром.

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Если хочется чего-то легкого и со вкусом лета, попробуйте приготовить кабачковую пиццу-запеканку. Благо, кабачки сейчас практически круглый год продаются в супермаркетах. Рецептом этого блюда поделились в блоге "Рецепты каждый день".

Кабачковая пицца-запеканка

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт;

пшеничная мука – 160 гр;

яйцо куриное – 3 шт;

разрыхлитель – 1,5 ч. л;

помидоры – 4 шт;

твердый сыр – 100 гр;

чеснок – 2 зубчика;

зелень – по вкусу;

соль, перец – по вкусу;

растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Очищенный кабачок натереть на мелкой терке. Если из кабачка выделилось много лишней влаги, ее лучше слить. Добавить к нему рубленую зелень, яйца, соль, перец и измельченный чеснок. Муку соединить с разрыхлителем и добавить к кабачковой массе.

Форму для выпечки смазать растительным маслом и выложить подготовленное тесто.

Помидоры нарезать кружочками и выложить сверху на тесто.

Поставить запеканку выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. За 10 минут до готовности посыпать тертым сыром.

Ранее Фокус писал, как приготовить необычную пиццу на корже из цветной капусты.