Почему не стоит выливать масло после жарки в раковину: полезные советы

Каждый день домохозяйки проводят немало часов на кухне готовя что-то вкусненькое для своих родных. Неотъемлемым процессом на которой является жарка, которая придает привлекательный вид еде и уникальный вкус. Однако редко кто задумывается, куда девать масло, которое осталось от приготовления.

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Большинство хозяек не колеблясь отправляют сковородку в раковину, где смывают остатки пищи и масло в канализацию. Мало, кто придает значение тому, что так делать нельзя и даже вредно, пишет Ukr.Media.

Прежде всего надо знать и понимать, что остатки масла, которые попадают в канализацию чрезвычайно вредны. Поэтому выливать масло после жарки в раковину категорически не рекомендуется. В первую очередь это приводит к загрязнению сточных труб.

При взаимодействии масла, жира с холодной водой, оно обращается и задерживается на трубах. Со временем это приводит к задержанию остатков пищи в трубе, что приводит к ухудшению утечек загрязненных вод. Остатки начинают бродить и перегнивать. Появляется неприятный запах из раковины, который впоследствии может стать вредным для органов дыхания.

Сковородка Фото: Lew Robertson/Getty Images

Казалось бы такое обычное дело, а может привести даже к экологической катастрофе. Остатки масла, которые попадают в канализацию рано или поздно проникнут в почву и начнут опускаться в источники и проточные воды. Впоследствии этой водой будут питаться растения, животные, что в результате может стать причиной их смерти.

Именно поэтому домохозяйкам стоит знать о безопасных способах утилизации использованного масла.

Всегда помните, что любой материал может иметь вторичную переработку. Мало кто знает, но есть специальные пункты биопереработки, которые принимают использованное масло. Именно так можно с пользой отдать остатки на переработку.

Также не забывайте о методах вторичного использования. Масло можно спокойно использовать для повторной жарки, или нередко масло становится основой для изготовления мыла или домашних химических средств.

Напомним, ранее мы писали о шести способах, как использовать пиво в готовке.