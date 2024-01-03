Без особых усилий: простые способы содержать дом в чистоте

Путь к аккуратному, более организованному пространству необязательно должен быть сложным. Нужно лишь соблюдать несколько правил.

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Если вы не любите посвящать уборке целый день, то стоит соблюдать несколько правил, чтобы поддерживать в доме постоянный порядок. Каких именно, пишет Washington Post.

О том как поддерживать порядок в своем жилище, рассказывает Амелия Плезант Кеннеди, личный организатор и лайф-коуч из Детройта.

По ее словам, люди обычно берут на себя слишком много: организацию всего дома, генеральную уборку к которой добавляются стирка, готовка и такие глобальные проекты, как мойка окон и в итоге, поддерживание порядка в доме превращается в каторгу.

Амелия советует сразу убирать на свое место те вещи, которые оказались не там. Таким образом можно избежать беспорядка и избежать хаоса в доме.

Убирая, думайте о том, что находится выше или ниже уровня ваших глаз. Чтобы у вас не скапливалась пыль и паутина по углам, пользуйтесь стремянкой и ленитесь заглядывать под кровати и диваны.

Чтобы разобраться с беспорядком, начните с малого. Не откладывайте все на один день, который вы полностью посвятите генеральной уборке.

Распределите уборку в комнатах по дням недели:

Например, вы в понедельник убираете кухню;

во вторник — туалет и ванную комнату;

в среду — спальню и детскую комнату;

в четверг — снова кухню, так как загрязняется она довольно быстро;

в пятницу — гостиную;

в субботу — по минимуму наводите порядок в ванной комнате и туалете; проводите большую стирку и разбор гардероба;

воскресенье — день отдыха.

Поставьте в спальне корзину для грязного белья и сбрасывайте туда те вещи, которые вам не нравятся или больше вам не подходят. Когда корзина наполнится, отнесите ее в благотворительную организацию или комиссионный магазин. Это отличный способ избавиться от ненужных вещей.

Такая корзина также поможет вам придерживаться классического правила, согласно которому новую вещь следует добавлять в гардероб только тогда, когда старой уже не будет в нем.

Если воспользоваться предложенным графиком уборки или составить свой персональный, посвящая этому не очень приятному на первый взгляд делу ежедневно совсем немного времени (от 15 до 30 минут), то со временем уборка перестанет вас раздражать, а в вашем доме станет чисто.

Также уборка станет гораздо приятнее, если делать ее под любимую музыку. Включайте и совмещайте приятное с полезным.

Ранее Фокус рассказывал, как получать удовольствие от уборки.