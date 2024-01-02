Как сварить яйца, чтобы они легко чистились: очень простой совет

Такой метод можно применять к любым яйцам, независимо от времени и способа варки. Чистка яиц станет намного проще, и вы забудете о порвавшемся белке.

Related video

Наверняка, многие во время чистки вареных яиц сталкивались с тем, что часто белок плохо отстает от стенок яйца и отрывается вместе со скорлупой. Как этого избежать, рассказала в своем блоге эксперт по быстрой и вкусной еде, посол проекта Джейми Оливера в Украине Дарья Дорошкевич.

Почему яйца после варки плохо чистятся

На свежих яйцах скорлупа отходит хуже. Это происходит потому, что скорлупа яйца негерметична и со временем под нее понемногу проникает воздух.

Свою роль играет и способ приготовления яиц. Если положить яйцо в холодную воду, то белок растечется и прилипнет к скорлупе. Но и в кипящую воду яйца из холодильника класть нельзя — они могут лопнуть из-за резкой смены температур. Лучше всего заранее достать яйца, чтобы они нагрелись до комнатной температуры, а потом опустить в горячую воду.

Как сварить яйца так, чтобы не возникло проблем со снятием скорлупы

Перед тем, как варить яйцо, проколите его тонкой иглой, а затем опустите в воду. Дорошкевич добавила, что не стоит бояться проколоть желток, если иголка короткая.

"Впервые прокалывать скорлупу немного необычно, а дальше вы уже будете прокалывать ее легко", – уточнила автор.

Она отметила, что такой способ можно использовать при любом способе и времени отваривания.

"Метод работает, потому что вода через отверстие попадает между яйцом и скорлупой. И именно поэтому так легко чистить яйцо после. Можете после отваривания опускать яйца в холодную воду, а можете и не делать этого, я опускаю, чтобы быстрее очистить яйца", – продолжила блогер.

В конце она отметила, что такой метод работает и с другими яйцами, например, перепелиніми.

"Но скорлупа в некоторых яйцах более нежная, и можно случайно раздавить яйцо, а в других яйцах более жесткая, то булавку можно заменить на толстую иглу", – подытожила Дорошкевич.

Ранее Фокус писал, в чем разница между белыми и коричневыми яйцами.