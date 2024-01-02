Что делать с елкой после праздников

Из года в год все ждут празднования Нового года, украшают дом декорациями, покупают новогоднюю елку, максимально создают праздничное настроение. И если часть украинцев уже давно перешли на искусственные елки, то остальные все же отдают предпочтение живым вариантам.

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Однако редко кто задается вопросом, куда деть елку после 31 декабря. Поэтому всем, кто покупает живую елку обязательно необходимо знать, какие есть правильные способы утилизации живой древесины, пишет РБК-Украина.

Прежде всего следует знать, что существуют специальные пункты утилизации древесины. Поэтому не стоит таскать елку в мусорные баки. Помните, что такой пункт утилизации можно найти в каждом городе, поэтому относитесь с ответственностью к окружающей среде и позаботьтесь о дальнейшей судьбе дерева, которое приносило вам положительные эмоции и настроение в течение нескольких недель.

Праздничные деревья часто используют для мульчирования молодых саженцев. Поэтому отнеся свою елку в пункт утилизации вы позаботьтесь за жизнь нескольких других молодых деревьев.

Если вы живете в частном доме и имеете приусадебный участок, или огород, тогда спокойно можете использовать елку для удобрения. Это идеальный витамин для выращивания других растений.

Елка, дерево, Рождество Фото: Pinterest

Не забывайте и о том, что елка может стать удачной основой для декорирования как квартиры, так и частного дома или дачи.

Помните и о таком способе утилизации как зоопарк. Да, да, ваша елка может стать кормом для животных в зоопарке или приюте. Поэтому спокойно найдите в интернете ближайшие приюты к вам и позвоните, поинтересуйтесь, будет ли полезным ваша использованная елка.

Кроме этого, елка идеально подходит для создания мыла или для ароматерапии. Елку можно перебить в блендере и добавлять в мыловарение.

Также спокойно можно сделать мешочки, в них положить хвою и разложить их по квартире или дому, или же положить в шкаф и в вашем доме всегда будет витать запах дерева и хвои.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты не стоит хранить в холодильнике.