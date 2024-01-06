Лайфхаки для кулинаров: как правильно готовить разные продукты

Есть много секретов, которые позволяют легко разделывать разные продукты, ускорять их приготовление и добиваться идеального вкуса.

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Идеально приготовленная еда, это не только многолетний опыт, но и знание особенностей приготовления продуктов. О том, как упростить себе жизнь и готовить как настоящий шеф-повар, рассказал сайт Radka.in.Ua.

Секреты куриных яиц:

чтобы проверить свежесть яиц опустите их в глубокую миску с водой – свежее яйцо опустится на дно, а старое всплывет на поверхность;

для бисквита используйте только свежие яйца, чтобы он хорошо поднялся, а для коржей киевского торта яйца подойдут любые – белки все равно придется дополнительно сквашивать;

если при разбивании яиц в миску упала скорлупа, достаньте ее мокрыми пальцами, так скорлупки не будут "убегать" и легко пристанут к пальцам.

Секреты мяса и молока:

чтобы молоко не "сбежало" из кастрюли, сверху на нее положите деревянную ложку;

чтобы тонко нарезать сырое мясо или рыбу, слегка подморозьте их перед разделкой;

небольшой кусок сливочного масла можно быстро размягчить, если накрыть его нагретым в горячей воде стаканом;

чтобы вкусно сварить мясо, опустите его в кипящую воду, варите без крышки и после варки дайте остыть в бульоне — такое мясо сохранит свою сочность.

самые нежные блинчики можно приготовить на молоке, а для пышных оладьев лучше взять кефир или простоквашу.

Секреты выпечки:

если при выпечке вам нужно, чтобы части теста хорошо склеились между собой, смажьте стыки водой, а если нужно, чтобы части готового изделия хорошо разъединялись – используйте для смазки растительное масло;

чтобы порезать нежный бисквит или мягкий сыр, используйте прочную нитку: сыр режьте сверху вниз, натянув нитку между руками, а в бисквитном корже наметьте ножом линию разреза глубиной хотя бы несколько миллиметров, уложите в разрез нить и потяните концы крест накрест;

форму для выпечки дрожжевого теста смазывайте растительным маслом, а для бисквита или жидкого теста на кефире используйте "французскую рубашку" (смажьте форму сливочным маслом и присыпьте мукой).

И еще несколько секретов для готовки:

чтобы выдавить из лимона больше сока, предварительно прокатайте его рукой по жесткой поверхности с умеренным усилием;

чтобы быстро охладить вино и не разбавлять его льдом, опустите в бокал несколько замороженных ягод клубники, малины или винограда;

чтобы свекла, горох и гречка сварились быстрее, добавьте в воду щепотку соды;

чтобы одновременно разрезать несколько томатов черри, положите их между двумя тарелками, слегка прижмите и проведите ножом между ними (нож должен быть очень острым).

Напомним, как сварить яйца, чтобы они легко чистились. Такой метод можно применять к любым яйцам, независимо от времени и способа варки. Чистка яиц станет намного проще, и вы забудете о порвавшемся белке.

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