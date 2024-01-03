3 января 2024 года: День Гордея и Малахия - что сегодня нельзя делать

Сегодня запрещено хвастаться. Считалось, что все, чем вы хвастались, Гордей и нечистая сила отнимут.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает Пророка Малахия и святого мученика Гордея. Раньше на Малахия снимали сглаз и порчу. Считается, что этот день является одним из самых удачных, чтобы снять весь негатив.

Также 3 января в Украине и мире празднуют Международный день здоровья души и тела.

Что нельзя делать 3 января:

хвастаться чем-либо;

покупать золото;

отказывать в помощи.

Народные приметы и поверья:

увидеть у дома зайца – к похолоданию;

облака, плывущие по небу – к метели;

сегодня полезно и важно делать тяжелую физическую работу;

чтобы в доме всегда было счастье, в этот день обязательно ставили блюда из сыра.

День ангела празднуют:

Гордий, Ирина, Малахий и Павла.

Родились сегодня:

1892 — Джон Рональд Руэл Толкин (ум. 1973), английский писатель, лингвист, филолог, автор трилогии "Властелин колец";

1956 — Мел Гибсон, американский актер австралийского происхождения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат двух "Оскаров" и "Золотого глобуса"

1969 — Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, 7-кратный чемпион мира в классе "Формула-1";

2003 — Грета Тунберг, шведская школьница, экологическая активистка.

А также в этот день:

1638 — В Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии "Схаубург";

1870 — началось сооружение Бруклинского моста;

1888 — в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги;

1977 — произведен первый компьютер фирмы Apple.