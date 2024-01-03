3 января 2024 года: День Гордея и Малахия - что сегодня нельзя делать
Сегодня запрещено хвастаться. Считалось, что все, чем вы хвастались, Гордей и нечистая сила отнимут.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает Пророка Малахия и святого мученика Гордея. Раньше на Малахия снимали сглаз и порчу. Считается, что этот день является одним из самых удачных, чтобы снять весь негатив.
Также 3 января в Украине и мире празднуют Международный день здоровья души и тела.
Что нельзя делать 3 января:
- хвастаться чем-либо;
- покупать золото;
- отказывать в помощи.
Народные приметы и поверья:
- увидеть у дома зайца – к похолоданию;
- облака, плывущие по небу – к метели;
- сегодня полезно и важно делать тяжелую физическую работу;
- чтобы в доме всегда было счастье, в этот день обязательно ставили блюда из сыра.
День ангела празднуют:
Гордий, Ирина, Малахий и Павла.
Родились сегодня:
1892 — Джон Рональд Руэл Толкин (ум. 1973), английский писатель, лингвист, филолог, автор трилогии "Властелин колец";
1956 — Мел Гибсон, американский актер австралийского происхождения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, лауреат двух "Оскаров" и "Золотого глобуса"
1969 — Михаэль Шумахер, немецкий автогонщик, 7-кратный чемпион мира в классе "Формула-1";
2003 — Грета Тунберг, шведская школьница, экологическая активистка.
А также в этот день:
1638 — В Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии "Схаубург";
1870 — началось сооружение Бруклинского моста;
1888 — в Вашингтоне американский предприниматель Марвин Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги;
1977 — произведен первый компьютер фирмы Apple.