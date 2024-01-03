Вы неправильно использовали дуршлаг: простой способ слить макароны за считанные секунды

Предложенный способ слива макарон кажется намного более быстрым. Видео поразило многих пользователей и они решили попробовать его сами.

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Мужчина обнаружил, что многие люди, вероятно, неправильно используют дуршлаг, когда дело доходит до слива макарон. Его метод оказался гораздо более эффективным, сообщает Мirror.

Во время приготовления блюд из макарон, подавляющее большинство из нас, не задумываясь, ставит дуршлаг вертикально в раковину, прежде чем выливать в него отварные макароны. Однако, какой бы испытанной и надежной ни была эта техника, существует гораздо более простой и аккуратный способ выполнения такой задачи.

Пользователь социальной сети TikTok по имени @tiger_lee_uk поразил подписчиков своим "лайфхаком с макаронами", которым они поделились в ответ на вопрос: "Покажите мне лайфхак, который вы однажды случайно увидели и теперь он является стандартной практикой в вашей жизни".

В ролике мужчина начал с того, что слил макароны обычным способом, опрокинув ракушки в дуршлаг, поставленный в раковину, вместе с небольшим количеством кипятка. Неодобрительно погрозив пальцем, он раскрыли свою новую технику, которая заключается в помещении дуршлага в кастрюлю и осторожном выливании воды.

Такой способ действий кажется намного более быстрым. Видео, которое набрало 706 000 лайков, поразило многих пользователей и они решили попробовать его сами.

Один человек прокомментировал: "Почему я не знал этого раньше". Другой написал: "Теперь я делаю это именно таким способом. Так гораздо проще, и дуршлаг легче чистить". Третий, будучи шеф-поваром, посоветовал: "Вода для макарон очень ценна, оставьте ее для добавления в соус — она загустит соус для тех же макаронам".

Напомним, 2 января сообщалось, как сварить яйца, чтобы они легко чистились. Такой метод можно применять к любым яйцам, независимо от времени и способа варки. Чистка яиц станет намного проще, и вы забудете о порвавшемся белке.