Знай свои права: как вернуть в магазин купленный по акции товар

Рекламные акции и скидки часто используются магазинами для привлечения покупателей. Но не все знают, что во время распродажи некоторые торговые точки нарушают права потребителей.

Related video

Предновогодние распродажи стали уже привычным делом для украинских потребителей. Многие активно делают покупки, несмотря на надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако такая отметка противоречит украинскому законодательству о защите прав потребителей. Что делать, если купленный по акции товар вам не подходит, рассказали в Госслужбе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Важно

"Вы их украли": мужчина сделал шокирующее открытие во время уличной распродажи (видео)

Можно ли обменять или вернуть акционный товар

Согласно статьи 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребители имеют право обменять непродовольственный товар надлежащего качества в течение 14 дней. Обмен возможен, если товар не использовался и сохранен его первоначальный вид и чек, которые подтверждает покупку.

Исключением являются товары, не подлежащие возврату и обмену, список которых утвержден Постановлением №172 Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г.:

продовольственные товары;

лекарственные препараты;

предметы гигиены;

парфюмерия и косметика;

изделия из пера и пуха;

детские игрушки;

мундштуки для курения и музыкальных инструментов;

бритвы;

расчески;

перчатки, чулки, носки;

метражные ткани и ковровые изделия;

постельное белье;

нижнее белье;

аэрозоли;

печатные издания;

стройматериалы, нарезанные или раскроенные при покупке;

парики;

товары для младенцев;

маникюрные инструменты;

ювелирные изделия.

Что делать, если магазин отказывается обменять купленный товар

Если магазин отказывается принять возврат купленного товара или обменять его, он нарушает права потребителя. В таком случае можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд. Покупатели, обратившиеся в суд, по закону освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

Во время военного положения суды работают в обычном порядке, чтобы не допустить нарушения конституционного права граждан Украины на судебную защиту. Поэтому даже во время войны можно отстаивать свои права в суде.

Куда обращаться, если нарушены другие права потребителя

В случае нарушений, связанных с использованием кассовых аппаратов, маркировкой товара, финансовыми услугами и другими вопросами, потребители могут обращаться в соответствующие государственные органы.

Куда обращаться в случае разных нарушений прав потребителя:

отказ провести покупку через кассовый аппарат – в Государственную налоговую службу, которая даже в период действия военного положения может проводить проверки;

маркировка товара на иностранном языке, а не на государственном – к Уполномоченному по защите государственного языка (заполнить на сайте омбудсмена специальную форму).

нарушения в сфере финансовых услуг – в Управление НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг (подать жалобу онлайн).

Напомним, летом хакеры устроили "шоппинг" и слили личные данные 10 млн россиян в интернет. Жертвами атаки стали магазины, которые используют клиентскую систему "1С-Битрикс".

Ранее в сеть попало видео, как женщины подрались в ТЦ из-за акционного рулона бумаги за 45 грн. Охранники заведения и другие покупатели отчаянно пытались утихомирить жертв маркетинга, которые с криками бросали друг в друга все, что попадалось под руки.