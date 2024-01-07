Намазка для бутербродов с тунцом и авокадо: быстро и полезно

Бутерброды со вкусной намазкой идеально подходят для сытного и здорового перекуса. Намазку можно легко адаптировать к вашим предпочтениям: добавить различные травы или специи для изменения вкуса.

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Намазка для бутербродов с тунцом и авокадо — это отличный выбор для здоровой и вкусной закуски. Сочетание нежного тунца, сливочного авокадо и свежей зелени придает блюду особую изысканность, делая его превосходным вариантом для повседневного перекуса или легкого ужина, пишет Мeta.

Эта намазка не только обладает превосходным вкусом, но и является полезным и питательным блюдом, подходящим для любого случая.

Ингредиенты

Для приготовления намазки понадобятся такие продукты:

консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;

спелый авокадо — 1 штука;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

мелко нарезанный красный лук — 1/4 штуки;

нарезанный свежий укроп — 2 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Откройте банку с тунцом и слейте лишнюю жидкость. Тунец разомните вилкой в миске до однородной консистенции.

Шаг 2. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и выньте мякоть. Измельчите мякоть авокадо вилкой до пюреобразного состояния.

Шаг 3. Смешайте тунец и авокадо в одной миске. Добавьте лимонный сок, мелко нарезанный красный лук и укроп. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 4. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной намазки.

Шаг 5. Намазку можно использовать сразу или хранить в холодильнике в плотно закрытой посуде.

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