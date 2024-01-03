Филолог ответил, можно ли в украинском языке использовать слово "ждати" (видео)

Александр Авраменко отметил, что не стоит дарить наши слова языкам соседей. О давности слова "ждати" в украинском языке свидетельствует ряд однокоренных слов.

Related video

Языковед Александр Авраменко ответил, есть ли в украинском языке слово "ждати". Об этом педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Филолог ответил на комментарий с критикой после использования им этого слова: "Если употреблять это "ждати" вместо "чекати", то ты типичный человек, который говорит на суржике".

Впрочем, Александр Авраменко ответил, что не стоит дарить наши слова языкам соседей.

"Мабуть, ти ждеш? Добра не жди. Не жди сподіваної волі", — писал украинский писатель Тарас Шевченко.

"У хмельні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї ніжності й любові", — писал Василий Симоненко.

А Лина Костенко так использовала это украинское слово: "Чого ти ждеш? Якої в Бога ласки? В твоїх радутах проростає мох".

О давности слова "ждати" в украинском языке свидетельствует ряд однокоренных слов: зажди, неждано-негадано, довгожданий.

Кроме этого, существует фразеологизм "продавати жданики" — обещать, но не выполнять.

Александр Авраменко

Напомним, Александр Авраменко рассказал о том, как правильно здороваться, не нарушая правил украинского языка.

Также Фокус писал об украинском аналоге названия блюда "яйцо всмятку".