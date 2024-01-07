Секреты чистоты волос: как правильно мыть голову

Соблюдая простые правила, вы сможете добиться того, чтобы ваши волосы оставались чистыми и свежими длительное время. Красота и здоровье волос начинаются с правильного ухода.

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Мытье головы — это не просто рутина, а важный уход за волосами, который может значительно повлиять на их здоровье и внешний вид. Правильное мытье головы поможет сохранить волосы чистыми и свежими на протяжении нескольких дней, пишет "Простор".

Периодичность

Нет, лучше забудьте все цифры, которые слышали раньше. Единственный правильный ответ — по мере необходимости. Если сейчас вам оптимально мыть голову, например, раз в два дня — это не навсегда. На частоту мытья влияют изменения гормонального фона, образа жизни, питания, и даже экология.

Выбор шампуня

Важно выбрать шампунь, подходящий для вашего типа волос. Для жирных волос подойдут шампуни с глиной или растительными экстрактами, для сухих — с маслами и увлажняющими компонентами. Избегайте продуктов с сульфатами и парабенами, так как они могут вызвать пересушивание и раздражение кожи головы.

Подготовка к мытью

Перед мытьем аккуратно расчешите волосы. Это поможет избежать запутывания и облегчит распределение шампуня.

Температура воды

Используйте теплую, но не горячую воду. Горячая вода может стимулировать работу сальных желез, из-за чего волосы будут быстрее загрязняться.

Нанесение шампуня

Нанесите небольшое количество шампуня на ладони, а затем равномерно распределите по коже головы. Массируйте кожу головы кончиками пальцев круговыми движениями в течение 2-3 минут. Это стимулирует кровообращение и помогает лучше очистить кожу головы.

Смывание шампуня

Тщательно смойте шампунь теплой водой. Убедитесь, что не осталось остатков средства, так как они могут вызвать зуд и перхоть.

Использование кондиционера

После мытья шампунем нанесите кондиционер или бальзам на кончики волос, избегая кожи головы. Держите кондиционер на волосах в течение нескольких минут, а затем смойте.

Сушка волос

После мытья мягко промокните волосы полотенцем, избегая интенсивного трения. Если возможно, дайте волосам высохнуть естественным образом. Использование фена может привести к быстрому загрязнению волос.

Дополнительные советы

Избегайте частого использования стайлинговых средств, таких как гели и лаки. Регулярно меняйте подушки на наволочки из натуральных материалов, таких как хлопок или шелк, чтобы предотвратить излишнее трение волос во время сна.

Ранее Фокус сообщал о том, что расчесывание волос стимулирует выработку гормона счастья. Недавнее исследование показало, что вокруг фолликулов у основания волос расположены нервы, регулирующие настроение, включая серотонин, гормон счастья, и гистамин, ответственный за воспалительную реакцию.