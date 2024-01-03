Филолог рассказал, как правильно говорить: пойти "за хлібом" или "по хліб" (видео)

Предлог "по" в украинском языке употребляется довольно редко. Его используют, когда описывают действие, направленное на какую-то поверхность.

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Украинский филолог Александр Авраменко ответил, как корректно говорить: "піти за хлібом" или "піти по хліб". Об этом языковед рассказал в одном из своих мини-уроков.

Известный педагог отметил, что слово "Україна" имеет ударение на букве ї, поэтому прилагательное "український" будет отмечаться соответственно.

Также Александр Авраменко сказал, что правильно говорить:

по хліб;

по воду;

по гриби.

"За хлібом" — это ошибка.

Словосочетание "по справах" также считается некорректным. Следует говорить "у справах". Ведь предлог "по" в украинском языке употребляется довольно редко.

Не "по алфавіту" — а "за алфавітом".

Не "завуч по виховній роботі" — а "завуч з виховної роботи".

Предлог "по" обычно употребляется, когда описывают действие, направленное на какую-то поверхность: стукати по дошці, бити по плечі.

А также направление действия: піти по хліб, сходити по гриби.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий.

Напомним, можно ли говорить слово "спасибі".

Также Фокус писал о правильном склонении названий социальных сетей в украинском языке.