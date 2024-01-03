Как выбрать идеальный свитер или кардиган: 5 подсказок стилиста

Свитер или кардиган, выбранные грамотно и с учетом озвученных моментов, прослужат гораздо больше, чем один сезон. Их легко можно будет стилизовать с другими вещами. Кроме того, они согреют в холода.

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Свитер или кардиган – вещи, без которых невозможно обойтись в холодную зиму. Чтобы они дольше прослужили и выглядели актуально не один сезон, отправляясь в магазин, следует учесть несколько простых моментов при выборе. Каких именно, рассказала известный украинский персональный стилист Оксана Мацькив.

Состав

Избегайте состава, в котором присутствует коттон (хлопок). Это слишком тяжелая ткань для такого изделия, не передающая его сути и характера. Она не всегда согревает, но всегда удешевляет кардиган.

Фактура и характер вязки

Избегайте слишком тонких свитеров и кардиганов. Не добавят им красоты и объемные узоры типа "коса", а также объем в целом.

Длина

Не стоит покупать слишком короткие кардиганы и свитера. Они не отвечают плащевым изделиям второго шара, поэтому сразу говорите им "нет!".

Горловина

В случае, если вам попалась горловина по типу "мопса", то есть отложная, или "хомут, который был очень популярен пару лет назад, – проходите мимо и не обращайте на такую вещь внимание. Такая горловина будет делать образ неактуальным, добавит ему полноты и визуально сделает ваше лицо старше.

Резинка

Не стоит покупать свитера и кардиганы, которые внизу имеют резинку, стягивающую изделие, создавая эффект шарика. Такие изделия сложно стилизовать. Кроме того, они визуально добавляют 10-12 килограммов.

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