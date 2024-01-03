С белым вином и вареньем: рецепт необычного глинтвейна

Евгений Клопотенко и Мария Виндзор советуют попробовать малиновое варенье. Вместе с этим, стоит поэкспериментировать, отказавшись от традиционного красного вина в этом напитке.

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Удачным решением зимой при выборе напитка всегда станет ароматный глинтвейн. О рецепте теплого напитка с белым вином рассказывает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко со ссылкой на Марию Виндзор.

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ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 шт. гвоздики;

750 мл белого вина;

10-15 г сушеной бузины;

300 мл крепленого вина;

250 г малинового варенья;

цедра 1 лимона.

Для начала в сотейнике обжариваем гвоздику до появления приятного аромата (примерно при температуре 80 градусов). Добавляем наше вино, сушеную бузину. Нагреваем и варим 5 мин на минимальном огне, не доводя напиток до кипения.

Добавляем в сотейник 250 г малинового варенья, постепенно, пробуя, чтобы вам было вкусно и сбалансировано. Наливаем также 300 мл белого крепленого вина. Когда напиток снова нагреется — добавляем цедру 1 лимона и выключаем огонь.

Даем глинтвейну настояться 10-15 мин. Перед подачей нужно процедить его через сито.

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