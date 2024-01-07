Запеченные яблоки с корицей, медом и орехами: вкусный и полезный десерт

Благодаря сочетанию сладких и ароматных ингредиентов, запеченные яблоки обязательно понравятся всем вашим гостям.

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Запеченные яблоки с корицей и орехами — десерт, который легко приготовить. Ароматная корица, сладкие яблоки и хрустящие орехи придают этому блюду особую изысканность, делая его превосходным выбором для зимнего вечера, пишет 1000.menu.

Этот десерт не только обладает превосходным вкусом, но и является здоровым и аппетитным угощением, подходящим для любого застолья.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся такие простые продукты:

средние яблоки — 4 штуки;

грецкие орехи (или любые другие орехи) — 1/2 стакана;

мед или кленовый сироп — 2 столовые ложки;

корица — 1 чайная ложка;

изюм (по желанию) — 1/4 стакана;

сливочное масло — 2 столовые ложки;

щепотка мускатного ореха (по желанию).

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C. Яблоки вымойте, вырежьте сердцевину, оставляя дно целым.

Шаг 2. Грецкие орехи измельчите и смешайте с медом (или кленовым сиропом), корицей и изюмом. Добавьте щепотку мускатного ореха для дополнительного аромата.

Шаг 3. Наполните яблоки орехово-медовой смесью. Сверху положите небольшой кусочек сливочного масла на каждое яблоко.

Шаг 4. Поместите яблоки в запекаемую форму и запекайте в духовке около 20-30 минут, пока яблоки не станут мягкими.

Шаг 5. Подавайте горячими, можно добавить шарик ванильного мороженого или взбитые сливки для дополнительного удовольствия.

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