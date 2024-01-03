Как избавиться от налета на различных поверхностях
Известковый налет — это распространенная проблема на поверхности в ванной комнате. Причин его появления есть множество, первой из которых прежде всего является качество воды.
Конечно известковый налет это не просто испорченный привлекательный вид, это в первую очередь вред для поверхности, которая со временем приводит к эрозии и возникновению разного рода грибков. Поэтому важно уделить должное внимание борьбе с этой неприятностью, пишет издание Sante Plus.
Преимущественно известковый налет образуется на душевых кабинках, смесителях, умывальниках и унитазе. Поэтому, чтобы максимально эффективно избавиться от этой проблемы, мы вам расскажем о трех эффективных способах, которые помогут избавиться от налета.
Способ 1
На помощь придет кислотный раствор. Приготовьте смесь воды с белым уксусом в соотношении один к одному. Перелейте жидкость в бутылку с распылителем и нанесите ее на участки концентрации накипи.
Дайте смеси 10 минут сделать свое дело и промойте поверхность водой и губкой.
Важно, обязательно используйте для уборки резиновые перчатки, чтобы не повредить кожу и предотвратить попадание микробов.
Способ 2
Альтернативным способом уксуса может быть лимонная кислота. Для этого можно использовать либо свежий лимон, либо лимонный сок из магазина. Также подойдет лимонная кислота в гранулах.
Как это работает? Необходимо нанести кислоту на участок поражения известковым налетом и оставить на 5-7 минут. После протереть губкой и смыть водой.
Если речь идет о свежем лимоне, то можно просто разрезать его пополам и массажными движениями нанести на пораженные участки.
Лимонная кислота способна быстро расщепить известковый налет, который собирался длительное время. Кроме того, это своего рода дезинфекция и дополнительный ароматизатор с запахом цитрусов в вашей ванной комнате.
Способ 3
Сложнее всего избавиться от известкового налета на смесителе и душевой лейке. Здесь надо быть креативным. Для этого возьмите полиэтиленовый пакет, налейте в него белый уксус и поместите в пакет лейку или смеситель. Завяжите резинкой и оставьте на ночь.
Уже утром промойте предметы и вы увидите блестящую поверхность.
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