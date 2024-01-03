Что есть, чтобы укрепить иммунитет: 5 главных продуктов для здоровья

На наше здоровье огромную роль оказывает образ жизни и гигиена, но не менее важны и продукты питания, которые также влияют на иммунитет

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То, что вы едите, играет важную роль в способности организма защититься от простуды и гриппа. Хотя и не существует одного или двух волшебных продуктов, питательные вещества и другие соединения, содержащиеся в вашем ежедневном рационе, влияют на то, насколько слаб или силен ваш иммунитет. Вот некоторые пищевые привычки, которые помогут вам сохранить здоровье. Об этом пишет WebMD.

Каждый день ешьте фрукты и овощи

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Эти продукты содержат ключевые витамины необходимые для работы иммунной системы.

Витамин С, содержащийся в таких продуктах, как клубника, сладкий перец, брокколи и цитрусовые, помогает функционировать клеткам иммунной системы, включая фагоциты (те, которые поглощают потенциально вредные частицы).

Витамин А помогает поддерживать здоровье тканей полости рта, кишечника и дыхательных путей. Он содержится в сладком картофеле, шпинате, моркови и дыне. Помните, что лучше есть настоящие фрукты или овощи, чем принимать витаминные добавки, поскольку все компоненты в пище взаимодействуют, обеспечивая надежную защиту.

Ешьте больше белка

Недостаток белка может ослабить вашу иммунную систему. Продукты, богатые белком, содержат аминокислоты, необходимые для построения необходимых белков в организме, включая антитела. Продукты животного происхождения, такие как говядина и свинина, также содержат цинк — минерал, который организм использует для выработки Т-клеток.

Добавьте ферментированные продукты

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Это продукты, которые естественным образом сохраняются бактериями и полезны для "микробиома" — так называются триллионы бактерий, живущих в кишечнике, где на самом деле находится множество клеток, участвующих в работе иммунитета. Ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста, мисо и кимчи, помогают полезным бактериям процветать в кишечнике, оставляя меньше места для вредных бактерий.

Добавьте специи

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Специи и приправы, такие как чеснок, имбирь, орегано и корица известны антимикробными, противовоспалительными свойствами и антиоксидантами, защищающими клетки. Добавление вкуса к продуктам с помощью этих ингредиентов означает, что вы получите еще больше полезных веществ и соединений с пищей.

Напомним, в овощах и фруктах есть клетчатка, витамины, антиоксиданты и множество других питательных веществ, которые помогут повысить иммунитет и защитить организм в сезон простуд.

Ранее Фокус писал о том, что добавив в свой рацион продукты способствующие укреплению иммунитета, вы перенесете сезон холодов и простуд без больничных.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.