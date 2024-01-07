Витаминный салат с морковью, яблоками и орехами: вкусно и полезно

Салат с яблоками и морковью является отличным источником натуральных витаминов и минералов. Он идеально подходит для поддержания здоровья и энергии в течение всего дня.

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Витаминный салат с морковью, яблоками и орехами — это идеальное блюдо для поддержания здоровья и бодрости. Сочетание хрустящей моркови, сладких яблок и ароматных орехов придаст вашему столу яркость и разнообразие, делая этот салат прекрасным выбором как для повседневного питания, так и для особых случаев, пишет Smak.

Этот салат не только богат витаминами, но и имеет привлекательный внешний вид и отличный вкус, что делает его прекрасным выбором для любого стола.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся следующие продукты:

свежая морковь — 2 штуки;

сладкое яблоко (например, сорт "Гала") — 1 штука;

грецкие орехи — 1/2 стакана;

лимонный сок — 2 столовые ложки;

мед — 1 столовая ложка;

измельченная зелень (петрушка или кинза) — 2 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Морковь тщательно вымойте, очистите и натрите на терке с крупными отверстиями.

Шаг 2. Яблоко вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими полосками или натрите на той же терке.

Шаг 3. Грецкие орехи измельчите ножом или в блендере до крупных кусочков.

Шаг 4. В большой миске смешайте морковь, яблоко и орехи.

Шаг 5. Добавьте лимонный сок и мед к салату, хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 6. Перед подачей посыпьте салат измельченной зеленью.

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