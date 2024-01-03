Когда в январе лучше всего стричь и красить волосы: советы астролога

Если день для стрижки выбран неблагоприятный, это чревато рядом последствий. У человека может снизиться иммунитет, психический тонус и даже произойти какие-то неприятные события.

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Обновление или изменение прически, в том числе стрижка и покраска волос в другой цвет – шаг ответственный. Чтобы волосы быстро отрастали, а краска не смылась в первые несколько походов в душ после парикмахерской, следует ответственно подойти к выбору даты. По словам ведических астрологов Алексея и Анны Сухановых, если хотите, чтобы действия имели благоприятные плоды, особенно если мы заинтересованы в их росте, то все следует делать на растущую Луну. О том, в какие дни лучше пойти в салон красоты, а когда – не стоит, они объяснили на своей странице в Instagram

"В случае стрижки и покраски, если вы хотите, чтобы ваши волосы хорошо росли, имели привлекательный вид, были здоровыми и сильными, то вам необходима растущая Луна и благоприятный Лунный день, а в идеале еще и благоприятная накшатра (созвездие). Это важные показатели для такого дела. Голова – это центр сознания и психологической энергии человека", – отмечают астрологи.

В астрологии Джйотиш, голова — это олицетворение первого астрологического дома в натальной карте человека.

"Первый дом — это наше здоровье, самочувствие, психологическое состояние, жизненная сила, мы как личность. Это, также, наше эго, наше тело. Первый дом показывает, как мы проецируем себя во внешнем мире, и как мы взаимодействуем с людьми. Первый дом — это наше внутреннее самоощущение себя. Он связан с нашим предназначением, реакцией на нас cо стороны живой и не живой природы", – говорится в публикации.

Подстригая волосы, человек оказывает воздействие на все сферы, которые курирует первый дом, и происходит наложение энергетики человеческой энергетики на энергетику дня и времени.

Если подстричься в неблагоприятное время, это может обернуться ухудшением иммунитета и психического тонуса, а также другими не очень приятными событиями.

Самыми благоприятными днями для стрижки в январе являются 20, 21 и 23 число. А вот неблагоприятных дней для похода к парикмахеру куда больше: 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 30 и 31 число.

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