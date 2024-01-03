Мандариновый чизкейк без выпекания: понадобится всего 15 минут вашего времени
Пожалуй, нет семьи в которой не найдутся сладкоежки, которые не могут жить без сладенького и всегда в поиске десерта к чаю. Конечно каждая мама, зная о предпочтениях своих членов семьи всегда пытается собственноручно приготовить вкусности.
Именно поэтому, чтобы сэкономить ваше время, футблогер Наталья приготовила невероятно нежный и очень вкусный рецепт зимнего десерта без выпекания.
Для приготовления мандаринового чизкейка без выпекания Наталья использовала форму 18-20 см, поэтому если у вас есть другие формы, корректируйте количество ингредиентов под них.
Ингредиенты
Для основы
- 190 граммов печенья;
- 50 граммов сливочного масла.
Для сырного слоя
- 200 граммов кисломолочного сыра;
- 300 граммов сливочного сыра;
- 300 граммов сметаны;
- 200 граммов сгущенного молока (или по вкусу);
- 20 граммов желатина + 70 мл воды.
Для мандаринового желе
- 6-8 мандарин (~300-400 г вместе с кожурой);
- 10 граммов желатина + 40-50 мл воды;
- 40 граммов сахара.
Способ приготовления
Шаг 1
Для основы будущего чизкейка стоит использовать любимое печенье. Его необходимо измельчить любым удобным способом — перебить в блендере, или раздавать скалкой.
Шаг 2
В измельченные крошки печенья добавляем предварительно растопленное сливочное масло. Тщательно перемешиваем до однородности и перекладываем в форму, которую предварительно необходимо застелить пергаментом. С помощью рук или стакана прижимаем печенье и формируем ровный слой. Отправляем в холодильник и даем время остыть.
Шаг 3
Тем временем переходим к приготовлению второго слоя — творожного. Для этого желатин заливаем холодной водой и даем 15 минут настояться.
Шаг 4
Далее соединяем все ингредиенты — творог, сливочный сыр, сметану и сгущенное молоко. Тщательно перебиваем блендером до однородности.
Шаг 5
Желатин растапливаем (или на водяной бане или в микроволновой печи), добавляем к творожной массе и повторно перебиваем массу. Достаем форму из холодильника и переливаем полученную массу на основу. Далее форму снова отправляем в холодильник до застывания (ориентировочно понадобится 3-4 часа).
Шаг 6
Переходим к приготовлению мандаринового слоя, который будет завершающим. Начинаем с желатина. Заливаем его холодной водой и отставляем.
Шаг 7
Мандарины очищаем от кожуры и отправляем в блендер. Перебиваем до однородности. Процеживаем через сито или марлю, чтобы отделить сок от мякоти.
Шаг 8
Полученную жидкость ставим на огонь, добавляем сахар и готовим пока не закипит. Выключаем и через минуту добавляем набухший желатин. Перемешиваем смесь до полного растворения желатина. Достаем форму из холодильника и заливаем последний слой.
Отправляем в холодильник до полного застывания.
Важный совет — чтобы быстро и просто снять разъемное кольцо, прогрейте его феном пару минут и аккуратно поднимите вверх. Также, перед тем, как поднимать кольцо, на всякий случай пройдитесь по краю чизкейка кончиком ножа.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить горячие бутерброды с ветчиной, сыром и томатами.