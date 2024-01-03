Мандариновый чизкейк без выпекания: понадобится всего 15 минут вашего времени

Пожалуй, нет семьи в которой не найдутся сладкоежки, которые не могут жить без сладенького и всегда в поиске десерта к чаю. Конечно каждая мама, зная о предпочтениях своих членов семьи всегда пытается собственноручно приготовить вкусности.

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Именно поэтому, чтобы сэкономить ваше время, футблогер Наталья приготовила невероятно нежный и очень вкусный рецепт зимнего десерта без выпекания.

Для приготовления мандаринового чизкейка без выпекания Наталья использовала форму 18-20 см, поэтому если у вас есть другие формы, корректируйте количество ингредиентов под них.

Ингредиенты

Для основы

190 граммов печенья;

50 граммов сливочного масла.

Для сырного слоя

200 граммов кисломолочного сыра;

300 граммов сливочного сыра;

300 граммов сметаны;

200 граммов сгущенного молока (или по вкусу);

20 граммов желатина + 70 мл воды.

Для мандаринового желе

6-8 мандарин (~300-400 г вместе с кожурой);

10 граммов желатина + 40-50 мл воды;

40 граммов сахара.

Способ приготовления

Шаг 1

Для основы будущего чизкейка стоит использовать любимое печенье. Его необходимо измельчить любым удобным способом — перебить в блендере, или раздавать скалкой.

Шаг 2

В измельченные крошки печенья добавляем предварительно растопленное сливочное масло. Тщательно перемешиваем до однородности и перекладываем в форму, которую предварительно необходимо застелить пергаментом. С помощью рук или стакана прижимаем печенье и формируем ровный слой. Отправляем в холодильник и даем время остыть.

Шаг 3

Тем временем переходим к приготовлению второго слоя — творожного. Для этого желатин заливаем холодной водой и даем 15 минут настояться.

Мандариновый чизкейк без выпекания Фото: https://www.instagram.com/reel/C1XX58NN_qj/?igsh=NHVsMnZvbGM1NTln

Шаг 4

Далее соединяем все ингредиенты — творог, сливочный сыр, сметану и сгущенное молоко. Тщательно перебиваем блендером до однородности.

Шаг 5

Желатин растапливаем (или на водяной бане или в микроволновой печи), добавляем к творожной массе и повторно перебиваем массу. Достаем форму из холодильника и переливаем полученную массу на основу. Далее форму снова отправляем в холодильник до застывания (ориентировочно понадобится 3-4 часа).

Шаг 6

Переходим к приготовлению мандаринового слоя, который будет завершающим. Начинаем с желатина. Заливаем его холодной водой и отставляем.

Шаг 7

Мандарины очищаем от кожуры и отправляем в блендер. Перебиваем до однородности. Процеживаем через сито или марлю, чтобы отделить сок от мякоти.

Шаг 8

Полученную жидкость ставим на огонь, добавляем сахар и готовим пока не закипит. Выключаем и через минуту добавляем набухший желатин. Перемешиваем смесь до полного растворения желатина. Достаем форму из холодильника и заливаем последний слой.

Отправляем в холодильник до полного застывания.

Важный совет — чтобы быстро и просто снять разъемное кольцо, прогрейте его феном пару минут и аккуратно поднимите вверх. Также, перед тем, как поднимать кольцо, на всякий случай пройдитесь по краю чизкейка кончиком ножа.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить горячие бутерброды с ветчиной, сыром и томатами.