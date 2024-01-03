Забудьте о моркови по-корейски: новый и вкусный рецепт салата со свежей морковью
Ни для кого не секрет, что морковь это очень полезный и вкусный продукт, который не только может накормить, но и насыщает организм витаминами и питательными веществами. Поэтому в зимнее время особенно стоит не пренебрегать рекомендациями врачей и уделить особое внимание своему здоровью. А для этого необходимо есть витамины и полезные продукты.
Чтобы ваш организм не стрессовал, предлагаем вам новый рецепт вкусного салата со свежей морковью от футблогера Натали. Вы навсегда забудете о моркови по-корейски, ведь этот вариант действительно очень вкусный и полезный. А главное салат из моркови готовится очень просто и быстро.
Ингредиенты
- 300 граммов свежей моркови;
- 100-150 граммов сыра;
- 1 баночка кукурузы.
Для заправки
- 2-3 столовые ложки майонеза;
- 1-2 столовые ложки натурального йогурта или сметанки;
- 1 зубчик чеснока;
- соль, перец, зелень.
Для домашних сухариков (крутонов)
- 100 граммов хлеба;
- 1-2 столовые ложки растительного масла;
- щепотка соли (или по вкусу);
- 1/2 чайная ложка итальянских трав.
Способ приготовления
Шаг 1
Свежую морковь очищаем от кожуры и натираем на произвольной терке.
Шаг 2
Туда же натираем и сыр, а также добавляем консервированную кукурузу.
Шаг 3
Для заправки берем майонез и натуральный йогурт или сметану. Добавим специи и чесночок, тщательно перемешиваем. В конце посыпаем нарезанной зеленью.
Натали рекомендует подавать этот салат вместе с домашними сухариками (крутонами). Чтобы их приготовить, необходимо хлеб нарезать небольшими кусочками, полить маслом и посыпать специями, перемешать. Запекать при температуре 120-150С ~15-20 мин, помешивая в процессе.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный и полезный майонез в домашних условиях.