Забудьте о моркови по-корейски: новый и вкусный рецепт салата со свежей морковью

Ни для кого не секрет, что морковь это очень полезный и вкусный продукт, который не только может накормить, но и насыщает организм витаминами и питательными веществами. Поэтому в зимнее время особенно стоит не пренебрегать рекомендациями врачей и уделить особое внимание своему здоровью. А для этого необходимо есть витамины и полезные продукты.

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Чтобы ваш организм не стрессовал, предлагаем вам новый рецепт вкусного салата со свежей морковью от футблогера Натали. Вы навсегда забудете о моркови по-корейски, ведь этот вариант действительно очень вкусный и полезный. А главное салат из моркови готовится очень просто и быстро.

Ингредиенты

300 граммов свежей моркови;

100-150 граммов сыра;

1 баночка кукурузы.

Для заправки

2-3 столовые ложки майонеза;

1-2 столовые ложки натурального йогурта или сметанки;

1 зубчик чеснока;

соль, перец, зелень.

Для домашних сухариков (крутонов)

100 граммов хлеба;

1-2 столовые ложки растительного масла;

щепотка соли (или по вкусу);

1/2 чайная ложка итальянских трав.

Способ приготовления

Шаг 1

Свежую морковь очищаем от кожуры и натираем на произвольной терке.

Шаг 2

Туда же натираем и сыр, а также добавляем консервированную кукурузу.

Шаг 3

Для заправки берем майонез и натуральный йогурт или сметану. Добавим специи и чесночок, тщательно перемешиваем. В конце посыпаем нарезанной зеленью.

Натали рекомендует подавать этот салат вместе с домашними сухариками (крутонами). Чтобы их приготовить, необходимо хлеб нарезать небольшими кусочками, полить маслом и посыпать специями, перемешать. Запекать при температуре 120-150С ~15-20 мин, помешивая в процессе.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный и полезный майонез в домашних условиях.