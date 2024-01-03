Как в домашних условиях почистить подушки — секрет опытных хозяек

Подушка — это неотъемлемый атрибут в жизни каждого человека. Именно с ней человек проводит большую часть своей жизни. Поэтому важно следить за ее чистотой, ведь со временем внутри накапливается не только грязь и пыль, но и появляются пылевые клещи, которые могут стать возбудителями различных болезней.

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Речь сейчас идет не о гигиене и смене постельного белья, а именно за периодическую чистку подушек, которую рекомендуют проводить минимум два раза в год, пишет издание storinka.

Конечно не каждый может себе позволить отдать на чистку все свои подушки в химчистку, поэтому стоит знать о способах очистки подушек в домашних условиях.

Вы удивитесь, но почистить подушки можно без использования стиральной машины. Конечно придется работать руками, но следуя правилам и рекомендациям этот процесс даже будет интересным. Конечно также стоит следовать инструкциям, чтобы не испортить подушку и не выбросить ее потом на помойку.

В частности, специалисты советуют начать с использования пылесоса, он поможет избавиться от пыли. Далее необходимо взять влажную салфетку или полотенце и протереть подушку с обеих сторон.

Подушка Фото: Pexels

Важно, не нужно использовать шампуни, ароматизаторы или мыла с запахом. Это может только навредить. Также помните, что не стоит использовать много жидкости.

Не забывайте и о том, что подушку нужно хорошо высушить. Ведь в противном случае вы лишь создадите благоприятную среду для размножения бактерий. Поэтому сушить нужно правильно. Нельзя сушить подушку феном или на батарее.

Идеальный способ высушить подушку — повесить ее на свежем воздухе.

Если чистка подушек пришлась на летний сезон, то рекомендуется вывешивать подушку в утреннее или вечернее время. Поскольку подушки не любят действие высоких температур.

Эксперты рекомендуют использовать для подушек защитные чехлы, которые способны сохранить ее от проникновения пыли и грязи. А также существенно упрощают жизнь и оставляют ваши подушки чистыми.

Напомним, ранее мы писали о действенных способах, которые помогут удалить с одежды старые жирные пятна.