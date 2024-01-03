Все о глинтвейне: как выбрать вино и пряности для самого зимнего напитка

Хоть раньше глинтвейн в Европе пили в лечебных целях, теперь глинтвейн считается вкусным лакомством. Но не все умеют правильно готовить этот согревающий напиток.

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Глинтвейн в своем современном виде, то есть со всем набором пряностей и с апельсиновыми дольками готовят сравнительно недавно. Но вино с добавками употребляли еще в Древнем Риме. Тогда его подавали с финиками и не грели. Это был простой способ обеззаразить воду, так что вино зачастую разбавляли. В Средневековье, когда замки продувались ветрами, вино стали подогревать и добавлять больше пряностей, считая его целебным. Оно и правда неплохо согревало. Но теперь глинтвейн – это просто вкусный зимний напиток, который часто продают на площадях европейских городов на Рождество. Его можно приготовить и дома. Как это сделать правильно, расскажет Фокус.

Какое вино выбрать

Традиционно глинтвейн готовят с сухим или полусухим вином. Так что сладость регулируйте с помощью меда, или сахара. Дорогое вино не покупайте, подойдет самое обычное столовое вино. Все равно вы добавите в него специи.

Глинтвейн Фото: Соцсети

Классический глинтвейн готовят из красного вина, но сейчас в моду входит и глинтвейн из белого сухого вина. Все равно получится вкусно.

Безалкогольный глинтвейн

Хоть классический глинтвейн это все-таки смесь вина со специями, но можно его приготовить и из сока. Подойдет виноградный, яблочный или клюквенный сок. Некоторые даже готовят этот напиток из чая каркаде. И уже потом добавляют немного коньяка, или виски.

Какие пряности выбрать

Обычно в глинтвейн добавляют корицу и гвоздику. Также вкусно будет с бадьяном, кардамоном, мускатным орехом и душистым перцем. Пропорции подбирайте сами.

Какие фрукты добавить в глинтвейн

Добавляют обычно дольки апельсина и лимона вместе с кожурой, и они придают цитрусовый аромат. Можно также добавить изюм, ломтики яблока (подойдет для напитка из белого вина), дольки мандаринов, или сушеные кумкваты.

Как правильно готовить и подавать глинтвейн

Не доводите глинтвейн до кипения, просто нагрейте вино и специи, снимите с огня и дайте напитку настояться 5–10 минут. Дольше выдерживать не нужно, а то гвоздика и корица будут горчить.

Глинтвейн Фото: simplewine

Чтобы напиток дольше оставался горячим, пейте его из керамических кружек или специальных стаканов из термостойкого стекла. Обычно этот напиток не закусывают, но если очень хочется, то подайте имбирные печенья, штоллен, сыр, или пирог с яблоками.

Вы можете попробовать приготовить оригинальный глинтвейн по рецепту украинского кулинара Евгения Клопотенко: с белым вином и вареньем.