Запеченный карп с ароматными травами и лимоном: праздничный рецепт

Запеченный в духовке карп получается невероятно ароматным и вкусным. Блюдо идеально подойдет для праздничного ужина или семейного обеда.

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Запеченный карп с ароматными травами и лимоном — идеальный выбор для особого случая. Нежное мясо карпа в сочетании с ароматными травами и свежестью лимона придаст вашему блюду особую изысканность, делая его превосходным выбором для праздничного стола, пишет 1000.menu.

Этот блюдо обладает не только превосходным вкусом, но и привлекательным видом, что делает его отличным выбором для любого праздничного застолья.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

свежий карп — 1 штука (около 1-1,5 кг);

лимон — 2 штуки;

пучок свежего укропа;

пучок свежего петрушки;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Карпа очистите, удалите внутренности, хорошо вымойте и обсушите бумажными полотенцами.

Шаг 2. Внутрь и снаружи рыбы натрите солью и перцем.

Шаг 3. Чеснок измельчите, лимоны нарежьте кружочками. Укроп и петрушку мелко нарежьте.

Шаг 4. Рыбу натрите оливковым маслом, внутрь положите часть лимона, чеснока и зелени. Оставшимися лимоном и зеленью украсьте карпа сверху.

Шаг 5. Запекайте карпа в предварительно разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут, пока рыба не станет золотистой и нежной.

Шаг 6. Готового карпа украсьте свежими травами и лимонными дольками перед подачей.

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