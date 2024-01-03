Как быстро почистить гранат и сохранить зерна целыми (видео)

Правильная чистка граната позволяет избежать деформации церен и сохранить полезные свойства фрукта. При определенной доле практики сделать это очень просто.

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Пользу от гранатов сложно переоценить, особенно в зимнее время. В их составе 15 аминокислот, витамины К, В6,В9, калий, медь, фосфор. Они защищают от вирусов, активизируют иммунную систему организма, очищают сосуды и уменьшают вероятность образования тромбов. Один гранат содержит половину дневной нормы витамина С. Единственный минус этих фруктов – их чистка. Они имеют очень плотную кожицу, и при неправильной чистке зерна граната повреждаются, что чревато разбрызгиванием сока и потерей эстетичного вида зерен. Как быстро и без проблем почистить гранат, показала блогер Татьяна Лозинская.

Для начала необходимо делать надрезы вокруг верхушки граната и аккуратно снять "шапочку", чтобы были видны зерна и прожилки между ними. Затем ножом сделать надрез вдоль каждой такой прожилки, не загоняя нож глубоко.

Затем руками разделить гранат на части, как показано на видео, и выбрать все зерна.

Такой способ очистки позволяет максимально сохранить целостность зерен, а вместе с ней – и пользу фрукта.

А вот в блоге "Кухня онлайн" предложили еще один способ чистки граната. Как и в первом варианте, снимается "шапочка" и делаются надрезы, но затем гранат погружают в воду и уже там разделяют его на части. Зерно остается в воде, а внутренние тонкие перегородки поднимаются наверх. Их необходимо убрать, а зерна процедить, чтобы стекла вода, и пересыпать на блюдо.

Ранее Фокус писал, что гранатовый сок может замедлить старение.