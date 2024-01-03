Легкий и полезный: рецепт диетического салата с шампиньонами

Перед подачей салат надр подержать 15 минут, чтобы он пропитался. Тогда бдюдо будет сочнее и вкуснее.

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Посленовогодние дни для многих проходят за доеданием салатов и других блюд, оставшихся после празднования. Но есть и те, кто старается перейти на правильное питание и максимально облегчить свое меню. Для таких предлагаем приготовить диетический салат с шампиньонами по рецепту из блога "Простые рецепты каждый день". Его польза уже озвучена в его названии.

Диетический салат с шампиньонами

Ингредиенты:

шампиньоны – 150 гр;

яйцо – 2 шт;

твердый сыр – 50 гр;

морковь – 1 шт;

сметана – 50 гр;

чеснок – 1 зубчик;

соль, перец (душистый) – по вкусу;

свежий укроп – пара веточек

Способ приготовления:

Шампиньоны почистить, нарезать и потушить на сковороде без добавления масла до полного выпаривания жидкости, постоянно помешивая. Куриные яйца сварить вкрутую, остудить. Что делать, чтобы скорлупа не прилипала, мы писали раньше.

Сыр и морковь натереть на мелкой терке, отправить их в глубокую миску. Яйца и укроп мелко нарезать, чеснок пропустить через чеснокодавку и добавить к остальным ингредиентам. Все посолить, добавить по вкусу перец, заправить сметаной. Перед подачей дать салату настояться 15-20 минут, чтобы он пропитался.

Ранее Фокус писал, как приготовить диетический салат с куриным филе, свежими овощами и зеленью.