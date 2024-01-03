Десерт с ароматом праздника: рецепт насыпного пирога с мандаринами

П ирог получается очень ароматным. Его начинка имеет кисло-сладкий вкус, поэтому такой десерт просто отлично пойдет с чаем.

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Аромат мандаринов вкупе со вкуснейшей выпечкой – лучшее завершение длинного зимнего дня. Предлагаем вам рецепт насыпного пирога с мандаринами, который идеально подойдет к чаю и наполнит дом невероятным ароматом. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Насыпной пирог с мандаринами

Ингредиенты:

сливочное масло – 70 гр;

яйцо – 1 шт;

сахар – 100 гр;

мука – 250 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки:

мандарины – 700 гр;

сахар – 100 гр;

мука – 40 гр.

Способ приготовления:

Мандарины очистить от кожуры, и нарезать на небольшие кусочки. Выложить их в глубокую посуду, добавить сахар и муку, перемешать.

В другую посуду просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар, и щепотку соли. Все хорошо перемешать.

Добавить масло к мучной смеси и растереть тесто до крошки. Добавить яйцо и снова растереть в крошку.

Половину теста выложить в форму, равномерно распределить начинку по слою, а затем сверху распределить оставшееся тесто.

Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов 45 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить мандариновый чизкейк без выпекания.