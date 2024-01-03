Десерт с ароматом праздника: рецепт насыпного пирога с мандаринами
П ирог получается очень ароматным. Его начинка имеет кисло-сладкий вкус, поэтому такой десерт просто отлично пойдет с чаем.
Аромат мандаринов вкупе со вкуснейшей выпечкой – лучшее завершение длинного зимнего дня. Предлагаем вам рецепт насыпного пирога с мандаринами, который идеально подойдет к чаю и наполнит дом невероятным ароматом. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".
Насыпной пирог с мандаринами
Ингредиенты:
- сливочное масло – 70 гр;
- яйцо – 1 шт;
- сахар – 100 гр;
- мука – 250 гр;
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Для начинки:
- мандарины – 700 гр;
- сахар – 100 гр;
- мука – 40 гр.
Способ приготовления:
Мандарины очистить от кожуры, и нарезать на небольшие кусочки. Выложить их в глубокую посуду, добавить сахар и муку, перемешать.
В другую посуду просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар, и щепотку соли. Все хорошо перемешать.
Добавить масло к мучной смеси и растереть тесто до крошки. Добавить яйцо и снова растереть в крошку.
Половину теста выложить в форму, равномерно распределить начинку по слою, а затем сверху распределить оставшееся тесто.
Выпекать пирог в предварительно разогретой до 180 градусов 45 минут.
Ранее Фокус писал, как приготовить мандариновый чизкейк без выпекания.