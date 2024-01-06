8 вещей, которые нужно привести в порядок, отдать или выбросить после Нового года

После Нового года наступает идеальное время, чтобы навести порядок и избавиться от ненужных вещей.

Related video

Для многих из нас сезон зимних праздников — это время излишеств: обильная еда, много украшений и подарков. Даже те, кто большую часть года считает себя минималистами, могут обнаружить, что в доме скопилось большое количество вещей, с которыми они не знают, что делать. О том, что нужно выбросить или отдать после окончания праздников, рассказал сайт Real Simple.

Новогодний декор

Прежде чем собрать гирлянды, елочные украшения и другой декор в коробку на хранение, оцените свои запасы. Если какие-то украшения повреждены или вы не собираетесь использовать в будущем, выбрасывайте без сожаления и не накапливайте в доме хлам.

Электронная почта и подписки

Ничто так не поможет вам осознать, сколько у вас электронных подписок, как сезон зимних праздников. Если ваш почтовый ящик ломится от уведомлений о распродажах и акциях, есть смысл потратить время и отписаться от рассылок тех магазинов, где вы не будете делать покупки в будущем. Так вам будет проще отслеживать действительно важные письма на протяжении всего года.

Праздничные наряды

Перед праздниками вы уже просматривали свой гардероб, решая, что надеть в новогоднюю ночь. Если у вас есть платья, которые вы уже вряд ли наденете, пожертвуйте их на благотворительность или просто отправьте в мусор, чтобы То же самое касается и праздничной обуви.

Зимние пальто и аксессуары

К началу января, когда зима в самом разгаре, вы, вероятно, уже хорошо представляете, какую зимнюю одежду вы носите и что лежит без дела. Соберите все, что вы не будете носить, отдайте нуждающимся или продайте на барахолке.

Праздничные открытки и почта

Сохраняйте только самые важные поздравительные открытки, которые вы хотели бы сохранить по сентиментальным причинам, а остальные отправьте в мусор.

Подарки, которыми вы не воспользуетесь

Подарки, которые, как вы знаете, вам никогда не пригодятся, не должны вызывать у вас ложное чувство вины или раздражения. Отпускайте их с благодарностью, пусть они приносят пользу и радость кому-то другому. Соберите все, что вам не нужно и раздайте.

Остатки пищи

Если после праздников ваш холодильник оказался набитым остатками еды, которую вы вряд ли успеете съесть, не ждите, когда продукты испортятся. Угостите знакомых тем, что будет пригодно для еды не меньше двух-трех дней, а остальное смело выбрасывайте.

Дубликаты

Если в этом году близкие были очень щедры на праздничные подарки, вы можете обнаружить, что теперь у вас есть несколько одинаковых вещей. проверьте все дубликаты, оставьте то, что подходит вам больше, а остальное отдайте кому-то или вставьте на продажу.

Напомним, что делать с елкой после праздников. Всем, кто купил живую елку на Новый год обязательно необходимо знать, как ее правильно утилизировать

Ранее Фокус писал, как похудеть после Нового года. Поможет цитрусовая диета — это краткосрочный план похудения, который предусматривает употребление цитрусовых, способствующих сжиганию жира, ускорению обмена веществ и улучшению здоровья. Идеальное решение после праздников!