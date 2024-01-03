Для вкусного перекуса: рецепт овсяных батончиков

Во время долгого дня на работе или в школе часто хочется чем-то перекусить. Отличным решением станет батончик.

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Полезные батончики можно не только покупать в магазине, но и приготовить самостоятельно. О рецепте вкусного перекуса рассказывает шеф-повар Евгений Клопотенко.

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Авокадо и килька: рецепт необычных бутербродов от Клопотенко

ИНГРЕДИЕНТЫ:

100 г овсяных хлопьев;

2 ст. л. цельнозерновой муки;

1 ч. л. молотой корицы;

50 г сливочного масла (или кокосового);

50 мл растительного масла;

80 г меда;

1 ст. л. сахара;

150 г изюма;

100 г грецких орехов;

1 щепотка соли.

Для начала в миске смешиваем 100 г овсяных хлопьев, 2 ст. л. цельнозерновой муки, 50 г кокосового масла или 50 г мягкого сливочного масла, щепотку соли и тщательно перемешиваем.

Разогреваем духовку до 160 градусов. К овсяной смеси добавляем также 1 ч. л. молотой корицы, 50 мл растительного масла, 80 г меда, 1 ст. л. сахара, 150 г изюма и 100 г грецких орехов, предварительно измельчив его любым удобным способом. Снова перемешиваем.

Форму для запекания выстилаем пергаментом и перекладываем в нее полученную массу. Очень плотно утрамбовываем с помощью ложки или донышка стакана. Выпекаем в духовке при температуре 160 градусов в течение 30-35 минут.

После выпекания даем массе полностью остыть в форме и убираем в холодильник минимум на 1 час, а лучше на ночь, чтобы содержимое стабилизировалось. Остывший пласт нарезаем удобными кусочками — в форме батончиков или квадратов.

Напомним, как приготовить глинтвейн с малиновым вареньем.

Также Фокус писал о рецепте салата "Мимоза" с авокадо и креветками.