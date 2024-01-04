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Как спастись при пожаре в доме, на улице и в транспорте: инструкция выживания

Что делать при пожаре, как вести себя при пожаре, действия при пожаре, правила безопасности при пожаре
Что делать при пожаре (Иллюстративное фото)

Если человек знает правила безопасности во время пожара — он может не только спасти свою жизнь, но и помочь другим людям, а также спасти материальные ценности от огня.

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Пожар – это не поддающаяся контролю огненная стихия, которая уничтожает все на своем пути. В такой ситуации очень важно сохранять спокойствие и действовать очень четко, чтобы избежать жертв и минимизировать ущерб, насколько это возможно. О том, как вести себя, если рядом с вами возник пожар, рассказал сайт "Пожежна безпека України".

Как вести себя при пожаре – общие правила

Алгоритм действий может немного отличается, в зависимости от того, где возник пожар. Но для всех случаев есть общие правила поведения при пожаре:

  • максимально быстро позвоните по номеру 101 и вызовите пожарных;
  • сообщите диспетчеру, что и где горит;
  • до приезда пожарных организуйте встречу спасателей: расчистите подъезд, обеспечьте доступ к очагу возгорания;
  • не паникуйте и не совершайте необдуманных поступков;
  • не рискуйте жизнью ради спасения имущества;
  • если есть возможность, помогите выбраться из очага возгорания людям и животным;
  • отключите электричество, если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, позвоните в Электросети и сообщите о пожаре;
  • если вы пытаетесь тушить огонь до приезда пожарных, четко оценивайте свои силы и возможности и не подвергайте свою жизнь чрезмерной опасности;
  • если вокруг вас много дыма, дышите через мокрую повязку и держите голову как можно ближе к земле;
  • если вы помогаете эвакуации из очага возгорания, обмотайтесь с головой мокрым покрывалом;
  • окна и двери открывайте только в случае крайней необходимости и очень осторожно, так как приток кислорода усилит пламя.

Действия при пожаре в частном доме

Если пожар возник в частном доме или на даче следуйте этим правилам:

  • вызовите пожарных по телефону 101, помогите выбраться из дома людям и животным;
  • отключите электричество и перекройте газ;
  • прикройте рот и нос мокрой повязкой из подручных материалов, передвигайтесь на четвереньках или ползком;
  • не открывайте окна и двери;
  • если пожар небольшой, попробуйте потушить его из огнетушителя, водой из шланга или ведра, песком, землей, снегом или плотной тканью;
  • если огонь быстро распространяется, немедленно эвакуируйтесь на безопасное расстояние;
  • если выход заблокирован огнем, попробуйте добраться до окна или балкона и зовите на помощь;
  • если вы находитесь снаружи, встретьте пожарных, покажите им самую короткую дорогу к очагу возгорания;
  • предупредите соседей о пожаре;
  • людей, которые не участвуют в тушении пожара, попросите следить за соседними участками, чтобы вовремя заметить распространение огня;
  • облейте ближайшие к пожару постройки холодной водой из шланга, чтобы избежать распространения огня.

Что делать при пожаре в многоэтажке

Действия зависят от того, где именно возник пожар.

При пожаре в квартире:

  • вызовите пожарных по телефону 101;
  • отключите электричество, если есть такая возможность;
  • если электричество отключено, можно попытаться загасить огонь водой или плотной тканью, например мокрым покрывалом;
  • для тушения горючих жидкостей нельзя использовать воду, лучше возьмите землю из цветочных горшков или плотную ткань;
  • если с огнем справиться быстро не удается, эвакуируйтесь из квартиры и оповестите о пожаре соседей;
  • эвакуируясь, спускайтесь по лестнице, не используйте лифт;
  • если нет возможности покинуть квартиру, выйдите на балкон и кричите, чтобы привлечь внимание соседей и прохожих;
  • если вы смогли выбраться из квартиры, встретьте пожарных и четко расскажите им, что и где загорелось.

При пожаре в подвале или на крыше многоэтажки:

  • вызовите пожарных;
  • закройте дверь в подвал и не пытайтесь тушить огонь самостоятельно;
  • предупредите всех соседей о пожаре;
  • откройте двери и окна в квартире, чтобы она проветривалась от дыма;
  • покиньте дом и оставайтесь на безопасном расстоянии, пока пожар не будет потушен.

При пожаре в подъезде:

  • вызовите спасателей, сообщите о пожаре соседям;
  • эвакуируйтесь, если ваша квартира расположена ниже очага возгорания;
  • если вы находитесь выше, чем очаг возгорания, не пытайтесь пройти через огонь и дым, не зная реальной обстановки, закройте дверь, не запирайте замки, уплотните щели мокрыми тряпками, выйдите на балкон и ждите помощь;
  • если задымление небольшое и виден очаг возгорания, попытайтесь его потушить.

Действия при пожаре в общественном месте

Если рядом с вами есть человек, который отвечает за безопасность в здании, слушайтесь его указаний. Если вам приходится действовать самостоятельно, не паникуйте и следуйте таким правилам:

  • сориентируйтесь, где находится выход и проверьте, можете ли вы покинуть здание или территорию, где возник пожар;
  • прежде чем открыть дверь, приложите к ней ладонь: если жара не ощущается, значит там нет огня и дверь можно открывать;
  • избегайте сильно задымленных помещений;
  • найдите на стенах планы эвакуации и указатели аварийного выхода и двигайтесь по ним;
  • если эвакуироваться невозможно, переместитесь на максимально удаленное от очага возгорания расстояние;
  • постарайтесь добраться до окна или на крышу и зовите на помощь.

Правила безопасности при пожаре на открытой местности

Если вы стали свидетелем пожара на открытой местности, выполните следующие действия:

  • вызовите спасателей, максимально точно сообщите координаты возгорания;
  • подойдите на безопасное расстояние к огню, чтобы выяснить, в какую сторону распространяется огонь и двигайтесь перпендикулярно этому направлению, чтобы выйти из опасной зоны;
  • если горит трава на небольшой площади, попробуйте потушить ее ветками, землей или водой;
  • если горит камыш или подлесок, не пытайтесь тушить огонь, немедленно эвакуируйтесь;
  • если пожар большой и быстро покинуть опасную зону невозможно, направляйтесь к дороге, водоему или просеке;
  • если вы добрались до водоема, держитесь максимально близко к воде, смочите одежду, прикройте нос и рот мокрой тканью.

Порядок действий при пожаре в транспорте

Пожар в транспортном средстве опасен тем, что начинается он незаметно, а развивается очень стремительно. Поэтому, если его не удастся быстро потушить своими силами, к моменту приезда пожарных, спасать уже будет нечего.

При пожаре в наземном общественном транспорте:

  • сообщите о пожаре водителю, чтобы он остановил транспорт и открыл двери;
  • если дверь не открывается, воспользуйтесь кнопкой аварийного открывания дверей или выдавите стекло аварийного выхода по инструкции рядом с ним;
  • эвакуируйтесь сами и помогите выбраться другим пассажирам;
  • воспользуйтесь огнетушителем (должен быть в каждом транспортном средстве);
  • если потушить возгорание не удалось, отойдите как можно дальше от транспортного средства – в нем может взорваться топливо или лопнуть стекла под воздействием огня.

При пожаре в поезде:

  • сообщите о возгорании проводнику или машинисту, следуйте их инструкциям;
  • если проводник не доступен (отсутствует или травмирован), вместе с другими пассажирами перейдите в соседний вагон и сообщите о пожаре первому сотруднику поездной бригады, которого найдете;
  • если по каким-то причинам вы не можете связаться ни с кем из работников (например, находитесь в хвостовом вагоне и отрезаны огнем от остального состава), сорвите стоп-кран и остановите поезд;
  • после остановки состава, эвакуируйтесь из вагона через доступные двери и окна.

При пожаре в вагоне метро:

  • попытайтесь потушить огонь, используйте огнетушители и плотную одежду;
  • найдите на стене вагона переговорное устройство для для связи с машинистом и сообщите о пожаре;
  • если огонь потушить не удается, отойдите от него как можно дальше, лягте на пол и ждите прибытия на станцию;
  • стоп-кран в метро использовать не рекомендуется, вы скорее получите помощь на станции;
  • если поезд все таки остановили между станциями, не выходите из вагона, пока машинист не объявит, что пути обесточены;
  • после выхода из вагона следуйте указаниям машиниста.

Что делать, если загорелась одежда на человеке

  • сбейте человека с ног, если он будет бежать, пламя разгорится сильнее;
  • если быстро снять горящую одежду невозможно, набросьте на человека любую плотную ткань или облейте водой, чтобы сбить пламя;
  • тушить горящую одежду также можно песком, землей или снегом;
  • если горящий человек в сознании, он может попытаться потушить огонь, катаясь по земле;
  • после того как огонь будет потушен, вызовите скорую помощь по телефону 103;
  • окажите пострадавшему первую помощь до приезда врачей.

Первая помощь при ожогах:

  • охладите места ожогов водой или снегом;
  • если есть возможность, снимите с пострадавшего все украшения, пояс и обувь, пока не образовались отеки;
  • снимите всю одежду, которая не пристала к обожженным местам;
  • не отдирайте от ран приставшие части одежды, этим вы только навредите пострадавшему;
  • не смазывайте ожоги никакими кремами или мазями, не прокалывайте волдыри;
  • по возможности прикройте пораженные места чистой тканью, но не наклеивайте пластыри.

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