Как спастись при пожаре в доме, на улице и в транспорте: инструкция выживания

Если человек знает правила безопасности во время пожара — он может не только спасти свою жизнь, но и помочь другим людям, а также спасти материальные ценности от огня.

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Пожар – это не поддающаяся контролю огненная стихия, которая уничтожает все на своем пути. В такой ситуации очень важно сохранять спокойствие и действовать очень четко, чтобы избежать жертв и минимизировать ущерб, насколько это возможно. О том, как вести себя, если рядом с вами возник пожар, рассказал сайт "Пожежна безпека України".

Как вести себя при пожаре – общие правила

Алгоритм действий может немного отличается, в зависимости от того, где возник пожар. Но для всех случаев есть общие правила поведения при пожаре:

максимально быстро позвоните по номеру 101 и вызовите пожарных;

сообщите диспетчеру, что и где горит;

до приезда пожарных организуйте встречу спасателей: расчистите подъезд, обеспечьте доступ к очагу возгорания;

не паникуйте и не совершайте необдуманных поступков;

не рискуйте жизнью ради спасения имущества;

если есть возможность, помогите выбраться из очага возгорания людям и животным;

отключите электричество, если вы не знаете, как это сделать самостоятельно, позвоните в Электросети и сообщите о пожаре;

если вы пытаетесь тушить огонь до приезда пожарных, четко оценивайте свои силы и возможности и не подвергайте свою жизнь чрезмерной опасности;

если вокруг вас много дыма, дышите через мокрую повязку и держите голову как можно ближе к земле;

если вы помогаете эвакуации из очага возгорания, обмотайтесь с головой мокрым покрывалом;

окна и двери открывайте только в случае крайней необходимости и очень осторожно, так как приток кислорода усилит пламя.

Действия при пожаре в частном доме

Если пожар возник в частном доме или на даче следуйте этим правилам:

вызовите пожарных по телефону 101, помогите выбраться из дома людям и животным;

отключите электричество и перекройте газ;

прикройте рот и нос мокрой повязкой из подручных материалов, передвигайтесь на четвереньках или ползком;

не открывайте окна и двери;

если пожар небольшой, попробуйте потушить его из огнетушителя, водой из шланга или ведра, песком, землей, снегом или плотной тканью;

если огонь быстро распространяется, немедленно эвакуируйтесь на безопасное расстояние;

если выход заблокирован огнем, попробуйте добраться до окна или балкона и зовите на помощь;

если вы находитесь снаружи, встретьте пожарных, покажите им самую короткую дорогу к очагу возгорания;

предупредите соседей о пожаре;

людей, которые не участвуют в тушении пожара, попросите следить за соседними участками, чтобы вовремя заметить распространение огня;

облейте ближайшие к пожару постройки холодной водой из шланга, чтобы избежать распространения огня.

Что делать при пожаре в многоэтажке

Действия зависят от того, где именно возник пожар.

При пожаре в квартире:

вызовите пожарных по телефону 101;

отключите электричество, если есть такая возможность;

если электричество отключено, можно попытаться загасить огонь водой или плотной тканью, например мокрым покрывалом;

для тушения горючих жидкостей нельзя использовать воду, лучше возьмите землю из цветочных горшков или плотную ткань;

если с огнем справиться быстро не удается, эвакуируйтесь из квартиры и оповестите о пожаре соседей;

эвакуируясь, спускайтесь по лестнице, не используйте лифт;

если нет возможности покинуть квартиру, выйдите на балкон и кричите, чтобы привлечь внимание соседей и прохожих;

если вы смогли выбраться из квартиры, встретьте пожарных и четко расскажите им, что и где загорелось.

При пожаре в подвале или на крыше многоэтажки:

вызовите пожарных;

закройте дверь в подвал и не пытайтесь тушить огонь самостоятельно;

предупредите всех соседей о пожаре;

откройте двери и окна в квартире, чтобы она проветривалась от дыма;

покиньте дом и оставайтесь на безопасном расстоянии, пока пожар не будет потушен.

При пожаре в подъезде:

вызовите спасателей, сообщите о пожаре соседям;

эвакуируйтесь, если ваша квартира расположена ниже очага возгорания;

если вы находитесь выше, чем очаг возгорания, не пытайтесь пройти через огонь и дым, не зная реальной обстановки, закройте дверь, не запирайте замки, уплотните щели мокрыми тряпками, выйдите на балкон и ждите помощь;

если задымление небольшое и виден очаг возгорания, попытайтесь его потушить.

Действия при пожаре в общественном месте

Если рядом с вами есть человек, который отвечает за безопасность в здании, слушайтесь его указаний. Если вам приходится действовать самостоятельно, не паникуйте и следуйте таким правилам:

сориентируйтесь, где находится выход и проверьте, можете ли вы покинуть здание или территорию, где возник пожар;

прежде чем открыть дверь, приложите к ней ладонь: если жара не ощущается, значит там нет огня и дверь можно открывать;

избегайте сильно задымленных помещений;

найдите на стенах планы эвакуации и указатели аварийного выхода и двигайтесь по ним;

если эвакуироваться невозможно, переместитесь на максимально удаленное от очага возгорания расстояние;

постарайтесь добраться до окна или на крышу и зовите на помощь.

Правила безопасности при пожаре на открытой местности

Если вы стали свидетелем пожара на открытой местности, выполните следующие действия:

вызовите спасателей, максимально точно сообщите координаты возгорания;

подойдите на безопасное расстояние к огню, чтобы выяснить, в какую сторону распространяется огонь и двигайтесь перпендикулярно этому направлению, чтобы выйти из опасной зоны;

если горит трава на небольшой площади, попробуйте потушить ее ветками, землей или водой;

если горит камыш или подлесок, не пытайтесь тушить огонь, немедленно эвакуируйтесь;

если пожар большой и быстро покинуть опасную зону невозможно, направляйтесь к дороге, водоему или просеке;

если вы добрались до водоема, держитесь максимально близко к воде, смочите одежду, прикройте нос и рот мокрой тканью.

Порядок действий при пожаре в транспорте

Пожар в транспортном средстве опасен тем, что начинается он незаметно, а развивается очень стремительно. Поэтому, если его не удастся быстро потушить своими силами, к моменту приезда пожарных, спасать уже будет нечего.

При пожаре в наземном общественном транспорте:

сообщите о пожаре водителю, чтобы он остановил транспорт и открыл двери;

если дверь не открывается, воспользуйтесь кнопкой аварийного открывания дверей или выдавите стекло аварийного выхода по инструкции рядом с ним;

эвакуируйтесь сами и помогите выбраться другим пассажирам;

воспользуйтесь огнетушителем (должен быть в каждом транспортном средстве);

если потушить возгорание не удалось, отойдите как можно дальше от транспортного средства – в нем может взорваться топливо или лопнуть стекла под воздействием огня.

При пожаре в поезде:

сообщите о возгорании проводнику или машинисту, следуйте их инструкциям;

если проводник не доступен (отсутствует или травмирован), вместе с другими пассажирами перейдите в соседний вагон и сообщите о пожаре первому сотруднику поездной бригады, которого найдете;

если по каким-то причинам вы не можете связаться ни с кем из работников (например, находитесь в хвостовом вагоне и отрезаны огнем от остального состава), сорвите стоп-кран и остановите поезд;

после остановки состава, эвакуируйтесь из вагона через доступные двери и окна.

При пожаре в вагоне метро:

попытайтесь потушить огонь, используйте огнетушители и плотную одежду;

найдите на стене вагона переговорное устройство для для связи с машинистом и сообщите о пожаре;

если огонь потушить не удается, отойдите от него как можно дальше, лягте на пол и ждите прибытия на станцию;

стоп-кран в метро использовать не рекомендуется, вы скорее получите помощь на станции;

если поезд все таки остановили между станциями, не выходите из вагона, пока машинист не объявит, что пути обесточены;

после выхода из вагона следуйте указаниям машиниста.

Что делать, если загорелась одежда на человеке

сбейте человека с ног, если он будет бежать, пламя разгорится сильнее;

если быстро снять горящую одежду невозможно, набросьте на человека любую плотную ткань или облейте водой, чтобы сбить пламя;

тушить горящую одежду также можно песком, землей или снегом;

если горящий человек в сознании, он может попытаться потушить огонь, катаясь по земле;

после того как огонь будет потушен, вызовите скорую помощь по телефону 103;

окажите пострадавшему первую помощь до приезда врачей.

Первая помощь при ожогах:

охладите места ожогов водой или снегом;

если есть возможность, снимите с пострадавшего все украшения, пояс и обувь, пока не образовались отеки;

снимите всю одежду, которая не пристала к обожженным местам;

не отдирайте от ран приставшие части одежды, этим вы только навредите пострадавшему;

не смазывайте ожоги никакими кремами или мазями, не прокалывайте волдыри;

по возможности прикройте пораженные места чистой тканью, но не наклеивайте пластыри.

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