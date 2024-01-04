4 января 2024 года: Феоктистов день - что сегодня нельзя делать
Сегодня запрещается подслушивать и подсматривать. Также нельзя ругаться и ссориться.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феоктиста. Он основал обитель в Сицилии и стал ее игуменом. Его монастырь стал убежищем для большого количества монахов, сбежавших от преследований иконоборцев. Умер примерно в 800 году. В народе этот день называли Феоктистов день.
Что нельзя делать 4 января:
- подслушивать и подсматривать;
- ругаться;
- стирать полотенца, постельное белье и шторы;
- стричь бороду.
Народные приметы и поверья:
- много снега на деревьях — пчеловодам можно ждать удачный год;
- чистое небо и полнолуние — ждите наводнения;
- безоблачное небо — морозы затянутся;
- красная звезда — будет ветрено.
День ангела празднуют:
Александр, Николай, Степан, Тимофей, Лука, Павел, Зина.
Родились сегодня:
1643 год — Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог;
1963 год — Тилль Линдеманн, немецкий певец, фронтмен группы "Rammstein";
1809 год — Луи Брайль, французский тифлопедагог, который разработал рельефный шрифт для слепых.
А также в этот день:
1954 год — Элвис Пресли впервые записал свои песни;
2004 год — марсоход "Спирит" совершил высадку на Марсе;
2007 год — Ненси Пелоси была выбрана первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей;
2010 год — открыт первый небоскреб в мире — Бурж Халифа.