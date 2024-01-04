Полезно или вредно: 4 развенчанных мифа о еде

Не пей кофе после обеда, не нагревай мед и не в коем случае не ешь куриную кожу! Эти утверждения прочно поселились в нашем сознании. Но так ли это на самом деле?

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Благодаря новым исследованиям ученых стало известно, что некоторые продукты, которые мы долгое время считали вредными, на самом деле безвредны и даже полезны. Популярные мифы о полезной и вредной еде развенчал сайт Food&Mood.

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Ложные друзья. Топ-5 продуктов, которые мы считаем полезными, но на самом деле это не так

Миф первый. Кофе после обеда мешает уснуть ночью

Вызывает ли кофе бессонницу? Фото: Pixabay

На самом деле, у каждого организма реакция на кофе очень индивидуальна и зависит только от активности специального гена, который регулирует метаболизм кофеина. Поэтому для некоторых людей чашечка эспрессо утром – это заряд бодрости на весь день, а вечером – причина бессонницы. Прямая их противоположность – люди с низкой чувствительностью к кофеину, которые могут пить кофе литрами и в любое время суток, а потом спокойно ложиться спать, как будто выпили снотворное.

Но большинство людей обладают средней чувствительностью и должны ориентироваться на собственные наблюдения и ощущения от выпитого кофе.

Миф второй. Мед после нагревания становится вредным

Становится ли мед вредным после нагревания? Фото: Pixabay

В любом натуральном меде содержится вещество гидроксиметилфурфурол (HMF), которому приписывают страшные свойства. А при нагревании меда его концентрация в продукте увеличивается.

Однако, исследования показывают, что HMF есть во многих продуктах питания и даже в больших количествах, чем в меде. Но при этом нет ни одного научного подтверждения, что это вещество опасно для здоровья человека.

Миф третий. Куриная кожа — это сплошной холестерин

Что на самом деле содержится в куриной коже? Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Забудьте об этом раз и навсегда! Куриная кожа – это ценнейший продукт и источник коллагена, без которого невозможно поддерживать упругость кожи, здоровье суставов и эластичность мышц.

А жиры, которые содержатся в куриной коже – это те самые ненасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень плохого холестерина и обеспечивают необходимую концентрацию хорошего в крови.

Миф четвертый. Поваренная соль – это яд, но есть соль "полезная"

Существует ли "полезная" соль? Фото: Pixabay

Морская, гималайская, южно-американская розовая, персидская голубая или гавайская черная соль теоретически будут более полезны, чем обычная каменная соль. Их польза заключается в добавках, которые собственно солью не являются. Но при этом, чтоб ваш организм ощутил эту пользу, соль вам придется есть ложками, а не щепотками.

А вот реальный плюс в балансе микроэлементов есть у йодированной соли, которая специально насыщается йодом в таких количествах, что практически может обеспечить суточную потребность организма в этом микроэлементе при обычном умеренном потреблении.

Поэтому, выбирая "полезную" соль, отдайте предпочтение именно йодированной.

Напомним, ученые рассказали, как перестать есть вредную пищу. Нас ежедневно окружает аппетитная и вкусная, но вредная пища, поэтому по словам ученых, важно знать механизмы борьбы с невероятно сильным соблазном сорваться и навредить своему здоровью.

Ранее ученые предостерегли, что фастфуд может пагубно влиять на наш IQ. Здоровая диета и предпочтение полезного вредной пище не только влияет на состояние наших органов, но и помогает нам мыслить более здраво и эффективно справляться с логическими задачами.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.