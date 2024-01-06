Яйца саганаки: вкусный и сытный греческий завтрак

Завтрак — это самый важный прием пищи, так как он запускает метаболизм, обеспечивает организм необходимой энергией для начала дня, регулирует аппетит и предотвращает переедание в течение дня.

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Саганаки – это традиционная греческая закуска из сыра, запеченного на гриле или обжаренного на сковороде. А если добавить в сыру яйца, немного овощей, зелени и специй, получится отличный сытный завтрак. Вкусным и простым рецептом яиц саганаки поделился сайт Taste.

Ингредиенты:

растительное масло – 1 ст. л.;

красная луковица, средняя, мелко нарезанная – 1 шт.;

чеснок, раздавленный – 1 зубчик;

сушеные хлопья чили – щепотка;

помидоры черри в соку, консервированные – 400 г;

сушеные листья орегано – 0,5 ч. л.;

яйца – 4 шт.;

фета, раскрошенная – 30 г;

свежая петрушка – несколько веточек;

хрустящий поджаренный хлеб – 4 ломтика.

Приготовление

Шаг 1

Нагрейте масло в большой глубокой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук, чеснок и перец чили, помешивая, в течение 5 минут или до тех пор, пока они не станут мягкими.

Шаг 2

Добавьте помидоры, 1/2 стакана воды и орегано. Доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума. Варите на медленном огне без крышки 15 минут или пока соус не загустеет.

Шаг 3

Большой ложкой сделайте в томатной смеси 4 ямки. В каждую из них разбейте по 1 яйцу и посыпьте фетой. Накройте сковороду крышкой и продолжайте готовить, пока яйца не будут готовы по вашему вкусу. Если вам нравятся жидкие желтки, на это уйдет 3-4 минуты. Чтобы желтки загустели, готовьте еще 2-3 минуты.

Шаг 4

Готовые яйца саганаки выложите на тарелки, посыпьте нарезанной петрушкой. Подавайте с хрустящим поджаренным хлебом.

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