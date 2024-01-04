Домашний яблочный пирог с корицей: рецепт простой выпечки
Вкусная выпечка с яблоками идеальна как для торжественного случая, так и для уютного семейного чаепития.
Яблочный пирог с корицей — идеальный десерт для любых случаев. Сочетание ароматных яблок, нежного теста и пряной корицы понравится и взрослым, и детям. Приготовить его очень просто, пишет Zira.
Этот яблочный пирог обладает не только превосходным вкусом, но и аппетитным видом.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся следующие продукты:
- сладкие яблоки (например, сорт "Голден") — 4 штуки;
- сахар — 100 г (можно уменьшить для более диетического варианта);
- корица — 1 чайная ложка;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель теста — 1 чайная ложка;
- сливочное масло — 100 г;
- яйцо — 1 штука;
- соль — щепотка.
Приготовление
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками.
Шаг 2. В миске смешайте яблоки с половиной сахара и корицей. Оставьте на 10 минут, чтобы яблоки пустили сок.
Шаг 3. В другой миске смешайте муку, оставшийся сахар, разрыхлитель и соль.
Шаг 4. Сливочное масло растопите и слегка остудите. Смешайте растопленное масло и яйцо, затем добавьте к сухим ингредиентам и замесите тесто.
Шаг 5. Выложите тесто в форму для выпечки, сверху равномерно распределите яблочную смесь.
Шаг 6. Запекайте пирог в духовке 35-40 минут, пока он не станет золотистым.
Шаг 7. Подавайте пирог теплым, можно добавить шарик ванильного мороженого или взбитые сливки.
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