10 вещей, которые никогда не стоит покупать в барахолке и на секонд-хенде: мнение эксперта

Подержанные вещи многих привлекают своей историей и угникальностью. Однако не стоит покупать все подряд, потому что это чревато последствиями.

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Барахолки, блошиные рынки, секонд-хенды для многих любителей найти какие-то интересные, уникальные вещи "с историей" – настоящий клондайк. У каждого – свой мотив похода в подобные места: кто-то хочет сэкономить и купить нужные ему вещи по более низкой цене, кто-то ищет оригинальную вещь для своего интерьера, еще кто-то идут туда, как на охоту и иногда находит нечто поистине неповторимое. Однако есть определенные предметы, которые по ряду важных причин никогда не следует покупать использованными. Какие именно, рассказала Александра фон Гимних-Скалли, дизайнер интерьеров и владелица Rustic Rooster Interiors.

Подушки

Постельные и декоративные подушки лучше покупать новыми, чем подержанными.

"Вы не знаете, где они были и как их использовали. Подушки, как и другие предметы с мягкой обивкой, могут стать переносчиками вшей и множества других микробов и бактерий", – объяснила дизайнер.

Матрасы

Невозможно узнать, как матрас использовался до того, как он попал в магазин подержанных товаров и как долго.

"Хотя постельные клопы или телесные жидкости, вероятно, являются основными проблемами, с которыми большинство людей сталкиваются при использовании использованного матраса, меня больше всего беспокоит поддержка. Матрасы приходят в негодность при регулярном использовании, а использованный матрас обычно имеет провисания, наклоны или провалы, которые могут нанести ущерб вашему качеству сна и телу", – говорит эксперт.

Шлемы

Независимо от того, являетесь ли вы лыжником, велосипедистом или скейтбордистом, вам всегда следует покупать новые шлемы, а не бывшие в употреблении. Шлемы рассчитаны на серьезные удары и подлежат замене через определенное количество лет. Невозможно узнать, как часто использовался подержанный шлем и может ли он должным образом выдержать удар при падении.

Мягкие изголовья

Подобно подушкам и матрасам, мягкие изголовья являются идеальной средой для размножения микробов и бактерий. Некоторые люди не моют волосы и тело и ложатся в постель грязными. Средства для волос могут оставлять пятна и запах на изголовье. Если вы решили купить подержанное изголовье, выберите то, которое не имеет мягкой обивки.

В секонд-хендах не стоит покупать постель, матрасы и подушки Фото: rawpixel.com

Предметы роскоши без предварительной аутентификации

Не покупайте предметы роскоши, такие как сумки и обувь, без предварительной проверки их подлинности. Ничего не подозревающие покупатели могут в конечном итоге заплатить высокую цену за неаутентичный товар, практически не получив возможности обратиться за помощью. Аутентификация старинных или антикварных предметов роскоши может быть очень сложной из-за изменений в логотипе бренда и местах производства. К счастью, существует несколько недорогих служб аутентификации и групп в Facebook, которые могут помочь вам определить подлинность предмета.

Коврики

За исключением старых, винтажных персидских ковров, лучше избегать покупки подержанных ковров. Люди часто расстаются с ковриками, потому что домашние животные погрызли углы, сходили на них в туалет или их вырвало. Вы можете не заметить пятен или запаха в магазине, но увидите их, когда принесете домой. Независимо от того, как сильно вы пытаетесь его очистить, эти пятна и запахи, скорее всего, невозможно удалить.

Винтажные или бывшие в употреблении детские кроватки

Хотя винтажные и бывшие в употреблении детские кроватки могут быть красиво сконструированы, они, как правило, не лучший выбор для вашего новорожденного. Постоянно меняющиеся стандарты безопасности и отзыв продукции делают подержанную кроватку небезопасной.

Техника, которую вы не можете протестировать

При покупке подержанного устройства сложно протестировать прибор, чтобы убедиться в его полной функциональности, и невозможно узнать его историю, например, как он использовался и когда был куплен.

"У бытовой техники уже короткий срок службы. Вы не оправдаете своих расходов", – говорит фон Гимних-Скалли.

Однако все может быть в порядке, если вы сможете все проверить, продавец предлагает гарантию или если вы хотите инвестировать в стильную винтажную технику и отремонтировать ее.

Фото: Freepik

Автомобильные сиденья

Автокресла стоят дорого, и дети быстро их перерастают, но родителям следует бороться с желанием покупать их подержанными. Многие люди не осознают, что у автокресел есть срок годности, поэтому родителям необходимо убедиться, что они понимают, на сколько лет они покупают подержанные автокресла, чтобы не платить за те, которые себя уже изжили.

Постельное белье

Даже слегка использованное постельное белье представляет собой риск переноса постельных клопов, вшей, микробов и других бактерий, особенно если оно контактировало с другими тканями или предметами обивки.

Ранее Фокус писал, почему стоит чаще менять постельное белье.