Салат со свеклой и жареными грибами: просто и вкусно

Салат сочетает в себе полезные свойства свеклы и грибов, обеспечивая богатый вкус и питательные вещества.

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Салат со свеклой и жареными грибами — это отличный выбор для обеда или ужина. Сочетание сладкой свеклы и ароматных грибов придаст вашему блюду особый вкус. Этот салат выглядит очень аппетитно и готовится просто, пишет 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления салата понадобятся такие продукты:

свежая свекла — 2 штуки;

шампиньоны или другие свежие грибы — 200 г;

лук — 1 штука;

растительное масло — для жарки;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

уксус бальзамический — 1 столовая ложка;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (петрушка, укроп) для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Свеклу отварите до готовности, остудите, затем очистите и нарежьте кубиками или тонкими ломтиками.

Шаг 2. Грибы нарежьте и обжарьте на растительном масле с добавлением мелко нарезанного лука до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 3. В большой миске смешайте свеклу и грибы.

Шаг 4. Для заправки смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом. По вкусу добавьте соль и перец.

Шаг 5. Заправьте салат и тщательно перемешайте.

Шаг 6. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Вы можете приготовить салат с яблоками, сельдереем и грецкими орехами. Он отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами.