Филолог ответил, почему нельзя говорить "вірне рішення" (видео)

Языковед призывает лелеять язык наших предков, чтобы Украина говорила и писала правильно. Александр Авраменко отмечает, что и ответ, и решение не могут предавать.

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Украинский филолог Александр Авраменко ответил, почему нельзя употреблять словосочетание "вірне рішення". Об этом педагог рассказал в одном из своих экспресс-уроков.

Часто решение, копию, ответ называют "вірними", однако верный — это тот, кто не изменяет, кому можно верить. Верным можно быть в любви, верно можно служить Родине.

Поэтому не "вірна" відповідь — а "правильна" відповідь.

Не копія "вірна" — а копія "правильна".

Александр Авраменко отмечает, что и ответ, и решение не могут предавать, поэтому они могут быть только правильные в таком контексте.

Филолог призывает лелеять язык наших предков, чтобы Украина говорила и писала правильно.

Александр Авраменко

Александр Авраменко — известный педагог, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Известен своими мини-уроками, в которых учит говорить без ошибок, искореняя суржик.

Напомним, как правильно на украинском сказать на вареные и жареные яйца.

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